https://1prime.ru/20241022/migratsiya-852328714.html
В России могу начать блокировать сайты с предложением услуг по миграции
В России могу начать блокировать сайты с предложением услуг по миграции - 22.10.2024, ПРАЙМ
В России могу начать блокировать сайты с предложением услуг по миграции
Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым сайты с предложением о предоставлении незаконных услуг по миграции будут... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T14:31+0300
2024-10-22T14:31+0300
2024-10-22T14:31+0300
россия
госдума
незаконная миграция
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым сайты с предложением о предоставлении незаконных услуг по миграции будут блокироваться в внесудебном порядке.Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии нижней палаты парламента по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты.Отмечается, что проект закона уже одобрили правительство, Верховный суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет.В соответствии с проектом, будут также блокироваться сайты, которые содержат способы организации незаконной миграции.
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россия, госдума, незаконная миграция
РОССИЯ, Госдума, незаконная миграция
В России могу начать блокировать сайты с предложением услуг по миграции
Госдума одобрила блокировку сайтов с предложением незаконных услуг по миграции
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым сайты с предложением о предоставлении незаконных услуг по миграции будут блокироваться в внесудебном порядке.
Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии нижней палаты парламента по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты.
Отмечается, что проект закона уже одобрили правительство, Верховный суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет.
В соответствии с проектом, будут также блокироваться сайты, которые содержат способы организации незаконной миграции.
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