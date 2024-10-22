https://1prime.ru/20241022/migratsiya-852328714.html

В России могу начать блокировать сайты с предложением услуг по миграции

В России могу начать блокировать сайты с предложением услуг по миграции - 22.10.2024, ПРАЙМ

В России могу начать блокировать сайты с предложением услуг по миграции

Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым сайты с предложением о предоставлении незаконных услуг по миграции будут... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T14:31+0300

2024-10-22T14:31+0300

2024-10-22T14:31+0300

россия

госдума

незаконная миграция

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, в соответствии с которым сайты с предложением о предоставлении незаконных услуг по миграции будут блокироваться в внесудебном порядке.Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии нижней палаты парламента по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты.Отмечается, что проект закона уже одобрили правительство, Верховный суд, Генеральная прокуратура и Следственный комитет.В соответствии с проектом, будут также блокироваться сайты, которые содержат способы организации незаконной миграции.

https://1prime.ru/20241021/estoniya-852302807.html

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россия, госдума, незаконная миграция