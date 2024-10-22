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Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием
Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием - 22.10.2024, ПРАЙМ
Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием
Минфин России ожидает в 2025 году увеличения дивидендного потока от компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:41+0300
2024-10-22T11:42+0300
россия
минфин
дивиденды
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин России ожидает в 2025 году увеличения дивидендного потока от компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы как-то в один момент справились с задачей, а потом немножко у нас из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных кампаний мы немножко расслабились, я имею в виду дивиденды компаний с госучастием. И я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перформанс здесь", - сказал Моисеев, выступая на конференции по финансам и инвестициям "Толк". "Мы увидим, что многие компании, которые не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов. Я думаю, что мы дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне, хотя многие компании продолжают выплачивать очень хорошие дивиденды и сейчас", - добавил он.
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россия, минфин, дивиденды
РОССИЯ, Минфин, дивиденды
11:41 22.10.2024 (обновлено: 11:42 22.10.2024)
 
Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием

Минфин ждет в 2025 году увеличения дивидендного потока от компаний с госучастием

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин России ожидает в 2025 году увеличения дивидендного потока от компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы как-то в один момент справились с задачей, а потом немножко у нас из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных кампаний мы немножко расслабились, я имею в виду дивиденды компаний с госучастием. И я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перформанс здесь", - сказал Моисеев, выступая на конференции по финансам и инвестициям "Толк".
"Мы увидим, что многие компании, которые не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов. Я думаю, что мы дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне, хотя многие компании продолжают выплачивать очень хорошие дивиденды и сейчас", - добавил он.
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