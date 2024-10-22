https://1prime.ru/20241022/minfin-852322443.html

Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием

Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием - 22.10.2024, ПРАЙМ

Минфин спрогнозировал увеличение дивидендов от компаний с госучастием

Минфин России ожидает в 2025 году увеличения дивидендного потока от компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:41+0300

2024-10-22T11:41+0300

2024-10-22T11:42+0300

россия

минфин

дивиденды

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Минфин России ожидает в 2025 году увеличения дивидендного потока от компаний с государственным участием, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. "Мы как-то в один момент справились с задачей, а потом немножко у нас из-за ковида сначала, потом из-за специфических обстоятельств, санкционных кампаний мы немножко расслабились, я имею в виду дивиденды компаний с госучастием. И я, конечно, ожидаю, что в 2025 году мы увидим значительно более хороший перформанс здесь", - сказал Моисеев, выступая на конференции по финансам и инвестициям "Толк". "Мы увидим, что многие компании, которые не платили дивиденды, вернутся к выплате дивидендов. Я думаю, что мы дивидендный поток сможем обеспечить на более высоком уровне, хотя многие компании продолжают выплачивать очень хорошие дивиденды и сейчас", - добавил он.

https://1prime.ru/20240917/minfin-851622227.html

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россия, минфин, дивиденды