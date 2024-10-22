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Минфин не будет менять параметры налогового режима для самозанятых - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин не будет менять параметры налогового режима для самозанятых
Минфин не будет менять параметры налогового режима для самозанятых - 22.10.2024, ПРАЙМ
Минфин не будет менять параметры налогового режима для самозанятых
Параметры налогового режима для самозанятых, в том числе порог максимального дохода за год, не планируется менять до окончания экспериментального режима в 2028... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T15:23+0300
2024-10-22T15:23+0300
экономика
россия
минфин
самозанятые
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Параметры налогового режима для самозанятых, в том числе порог максимального дохода за год, не планируется менять до окончания экспериментального режима в 2028 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. Газета "Известия" ранее во вторник сообщила, что глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов подготовил к внесению в Госдуму законопроект о повышении порога максимального дохода самозанятых. По данным издания, в 2025 году порог предлагается увеличить до 3,6 миллиона рублей, а в последующие три года - до 3,8 миллиона, 4 миллиона и 4,2 миллиона соответственно. Сейчас право на специальный налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход, НПД) имеют россияне с доходом не выше 2,4 миллиона рублей в год. "Одним из условий при введении режима НПД было неизменность его параметров на 10 лет – до 2028 года. Кроме того, доля плательщиков НПД, получающих доходы, приближенные к предельному значению (от 2,2 миллиона рублей до 2,4 миллиона рублей), незначительна и составила в 2023 году 0,7% от общего количества плательщиков НПД. Поэтому корректировка параметров режима, в том числе повышение порога, до окончания экспериментального режима в 2028 не планируется", - заявили в Минфине. Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов ранее говорил на полях ПМЭФ-2024, что выручка большинства самозанятых в РФ не превышает 1 миллиона рублей в год; из 12 миллионов самозанятых к лимиту приближается меньше 1%. Специальный налоговый режим НПД введен в РФ с 2019 года. Он позволяет легально заниматься предпринимательством, установив на смартфон приложение "Мой налог". Сначала этот режим вводился в качестве эксперимента в четырех пилотных регионах, но сейчас он применяется по всей России. Согласно этому режиму, самозанятые платят налог на доходы в 4% при расчетах с физлицами и 6% - при расчетах с юрлицами и ИП.
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россия, минфин, самозанятые
Экономика, РОССИЯ, Минфин, самозанятые
15:23 22.10.2024
 
Минфин не будет менять параметры налогового режима для самозанятых

Минфин: параметры налогового режима для самозанятых менять не планируется

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Параметры налогового режима для самозанятых, в том числе порог максимального дохода за год, не планируется менять до окончания экспериментального режима в 2028 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
Газета "Известия" ранее во вторник сообщила, что глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов подготовил к внесению в Госдуму законопроект о повышении порога максимального дохода самозанятых. По данным издания, в 2025 году порог предлагается увеличить до 3,6 миллиона рублей, а в последующие три года - до 3,8 миллиона, 4 миллиона и 4,2 миллиона соответственно.
Сейчас право на специальный налоговый режим для самозанятых (налог на профессиональный доход, НПД) имеют россияне с доходом не выше 2,4 миллиона рублей в год.
"Одним из условий при введении режима НПД было неизменность его параметров на 10 лет – до 2028 года. Кроме того, доля плательщиков НПД, получающих доходы, приближенные к предельному значению (от 2,2 миллиона рублей до 2,4 миллиона рублей), незначительна и составила в 2023 году 0,7% от общего количества плательщиков НПД. Поэтому корректировка параметров режима, в том числе повышение порога, до окончания экспериментального режима в 2028 не планируется", - заявили в Минфине.
Статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов ранее говорил на полях ПМЭФ-2024, что выручка большинства самозанятых в РФ не превышает 1 миллиона рублей в год; из 12 миллионов самозанятых к лимиту приближается меньше 1%.
Специальный налоговый режим НПД введен в РФ с 2019 года. Он позволяет легально заниматься предпринимательством, установив на смартфон приложение "Мой налог". Сначала этот режим вводился в качестве эксперимента в четырех пилотных регионах, но сейчас он применяется по всей России. Согласно этому режиму, самозанятые платят налог на доходы в 4% при расчетах с физлицами и 6% - при расчетах с юрлицами и ИП.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинсамозанятые
 
 
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