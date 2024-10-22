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Минсельхоз прокомментировал данные об остановке отгрузок сливочного масла - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз прокомментировал данные об остановке отгрузок сливочного масла
Минсельхоз прокомментировал данные об остановке отгрузок сливочного масла - 22.10.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз прокомментировал данные об остановке отгрузок сливочного масла
Российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства, сообщили... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:15+0300
2024-10-22T09:15+0300
россия
минсельхоз
масло
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства, сообщили журналистам в ведомстве. Ранее во вторник газета "Известия" написала, что крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции: это касается товаров марок "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и других. Причина, как утверждает бизнес, — дефицит сырья и растущие издержки. "В Минсельхоз России и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла… Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией", - говорится в сообщении министерства. В Минсельхозе также отмечают, что в январе–августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года". "С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года", - заключили в министерстве.
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россия, минсельхоз, масло
РОССИЯ, Минсельхоз, масло
09:15 22.10.2024
 
Минсельхоз прокомментировал данные об остановке отгрузок сливочного масла

Минсельхоз: российский рынок обеспечен сливочным маслом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а в Минсельхоз или Союзмолоко не сообщали об остановке или сокращении его производства, сообщили журналистам в ведомстве.
Ранее во вторник газета "Известия" написала, что крупнейшие производители сливочного масла начали уведомлять федеральные торговые сети о том, что приостанавливают производство или сокращают отгрузки этой продукции: это касается товаров марок "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и других. Причина, как утверждает бизнес, — дефицит сырья и растущие издержки.
"В Минсельхоз России и Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) не поступала информация от участников рынка об остановке или сокращении производства сливочного масла… Российский рынок в полной мере обеспечен этой продукцией", - говорится в сообщении министерства.
В Минсельхозе также отмечают, что в январе–августе отечественными производителями было выпущено 221,2 тысячи тонн сливочного масла, что "примерно соответствует уровню прошлого года". "С учетом роста производства сырого молока ожидается и увеличение объемов выпуска продуктов переработки по итогам текущего года", - заключили в министерстве.
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла
09:11
 
РОССИЯМинсельхозмасло
 
 
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