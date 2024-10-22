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Мишустин призвал продолжить реализацию мер по развитию Севморпути

Мишустин призвал продолжить реализацию мер по развитию Севморпути - 22.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал продолжить реализацию мер по развитию Севморпути

Около 4,5 миллиарда рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на три года на развитие социальной, транспортной и городской инфраструктуры в Арктике, сообщил... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:47+0300

2024-10-22T15:47+0300

2024-10-22T16:06+0300

экономика

россия

севморпуть

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Около 4,5 миллиарда рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на три года на развитие социальной, транспортной и городской инфраструктуры в Арктике, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На стратегической сессии по вопросам развития Арктической зоны России Мишустин рассказал, что за два года в Арктике были построены и отремонтированы десятки детских садов, школ, медучреждений, объектов культуры и спорта, активно обновляется система общественного транспорта и проводится благоустройство городской среды."В текущей бюджетной трехлетке на эти цели предусмотрено около 4,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.

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