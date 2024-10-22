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Глава крупнейшего американского банка изъявил желание возглавить Минфин США
Глава крупнейшего американского банка изъявил желание возглавить Минфин США - 22.10.2024, ПРАЙМ
Глава крупнейшего американского банка изъявил желание возглавить Минфин США
Гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис хочет... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T21:26+0300
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2024-10-22T21:27+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис хочет занять должность министра финансов в новой администрации, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "В частных разговорах Даймон ясно давал понять, что он поддерживает вице-президента Камалу Харрис и рассмотрел бы в ее администрации должность, например, министра финансов", - сообщает издание со ссылкой на трех человек. При этом издание обращает внимание на то, что "обычно прямолинейный" Даймон, который публично высказывается по многим неоднозначным темам, довольно расплывчато говорит о своих политических предпочтениях. New York Times направила Даймону запрос на интервью, но получила отказ. Представитель банкира заявил в ответном электронном письме, что Даймон никогда публично не высказывался в поддержку ни одного из кандидатов в президенты, добавив, что слова банкира часто "превращают в оружие" и левые, и правые политики. Инвестбанк JPMorgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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jpmorgan chase, минфин сша, выборы в сша
Экономика, JPMorgan Chase, Минфин США, выборы в США
Глава крупнейшего американского банка изъявил желание возглавить Минфин США
NYT: глава крупнейшего банка США в случае победы Харрис хочет возглавить минфин
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Гендиректор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис хочет занять должность министра финансов в новой администрации, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"В частных разговорах Даймон ясно давал понять, что он поддерживает вице-президента Камалу Харрис и рассмотрел бы в ее администрации должность, например, министра финансов", - сообщает издание со ссылкой на трех человек.
При этом издание обращает внимание на то, что "обычно прямолинейный" Даймон, который публично высказывается по многим неоднозначным темам, довольно расплывчато говорит о своих политических предпочтениях. New York Times направила Даймону запрос на интервью, но получила отказ. Представитель банкира заявил в ответном электронном письме, что Даймон никогда публично не высказывался в поддержку ни одного из кандидатов в президенты, добавив, что слова банкира часто "превращают в оружие" и левые, и правые политики.
Инвестбанк JPMorgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
Суд удовлетворил иск ВТБ к JPMorgan о взыскании заблокированных средств
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.