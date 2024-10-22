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Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ

Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ - 22.10.2024, ПРАЙМ

Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц, этот вопрос... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T19:05+0300

2024-10-22T19:05+0300

2024-10-22T19:05+0300

экономика

совет федерации

закон

повышение мрот

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц, этот вопрос включен в повестку. Ранее профильные комитеты СФ по бюджету и соцполитике поддержали этот правительственный закон. "С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц", - отметила член социального комитета Наталия Косихина. Заработная плата будет повышена 4,2 миллионам работников, добавила она.

https://1prime.ru/20240930/mrot-851868440.html

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совет федерации, закон, повышение мрот