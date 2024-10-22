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Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ
Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ - 22.10.2024, ПРАЙМ
Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ
Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц, этот вопрос... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T19:05+0300
2024-10-22T19:05+0300
экономика
совет федерации
закон
повышение мрот
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц, этот вопрос включен в повестку. Ранее профильные комитеты СФ по бюджету и соцполитике поддержали этот правительственный закон. "С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц", - отметила член социального комитета Наталия Косихина. Заработная плата будет повышена 4,2 миллионам работников, добавила она.
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совет федерации, закон, повышение мрот
Экономика, Совет Федерации, закон, повышение МРОТ
19:05 22.10.2024
 
Совет Федерации рассмотрит закон о повышении МРОТ

Совфед 23 октября рассмотрит закон о повышении МРОТ с 2025 года до 22 440 рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Здание Совета Федерации РФ
 Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 22 440 рублей в месяц, этот вопрос включен в повестку.
Ранее профильные комитеты СФ по бюджету и соцполитике поддержали этот правительственный закон.
"С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц", - отметила член социального комитета Наталия Косихина.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2024
Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении МРОТ с 2025 года
30 сентября, 15:46
Заработная плата будет повышена 4,2 миллионам работников, добавила она.
 
ЭкономикаСовет Федерациизаконповышение МРОТ
 
 
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