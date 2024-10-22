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Россия нарастила экспорт муки - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила экспорт муки
Россия нарастила экспорт муки - 22.10.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт муки
Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России вырос в 1,3 раза в натуральном выражении за первые три квартала относительно аналогичного периода прошлого... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T10:59+0300
2024-10-22T10:59+0300
экономика
россия
мука
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России вырос в 1,3 раза в натуральном выражении за первые три квартала относительно аналогичного периода прошлого года и составил около 920 тысяч тонн, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "За девять месяцев 2024 года экспорт пшеничной или пшенично-ржаной муки составил более 920 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года было отправлено около 720 тысяч тонн. В сравнении год к году объем поставок вырос в 1,3 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении. А основными импортерами стали Афганистан, Китай и Ирак, дополнили аналитики. По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок пшеничной или пшенично-ржаной муки может достигнуть 1,7 миллиона тонн в год, также говорится в сообщении. Среди причин позитивной динамики эксперты выделили ограничение предложения зерна и муки некоторых крупных поставщиков, ослабление курса рубля по отношению к другим иностранным валютам и расширение географии поставок. Уточняется, что один из крупнейших производителей в стране - компания "Макфа" - увеличила экспорт муки на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на сегодняшний день её продукция отправляется более чем в 20 стран. "Приоритетными направлениями поставок муки остаются страны ближнего зарубежья, увеличивается доля отгрузок в дружественные страны... Основными каналами сбыта являются ритейл и традиционная розница, где востребована мука в мелкой фасовке", - процитировали в сообщении руководителя дивизиона "Стратегического развития по дальнему зарубежью" АО "Макфа" Никиту Иванцова.
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россия, мука
Экономика, РОССИЯ, мука
10:59 22.10.2024
 
Россия нарастила экспорт муки

"Агроэкспорт": экспорт муки из России за январь-сентябрь до 920 тысяч тонн

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМука
Мука - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России вырос в 1,3 раза в натуральном выражении за первые три квартала относительно аналогичного периода прошлого года и составил около 920 тысяч тонн, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"За девять месяцев 2024 года экспорт пшеничной или пшенично-ржаной муки составил более 920 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года было отправлено около 720 тысяч тонн. В сравнении год к году объем поставок вырос в 1,3 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении. А основными импортерами стали Афганистан, Китай и Ирак, дополнили аналитики.
По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок пшеничной или пшенично-ржаной муки может достигнуть 1,7 миллиона тонн в год, также говорится в сообщении.
Среди причин позитивной динамики эксперты выделили ограничение предложения зерна и муки некоторых крупных поставщиков, ослабление курса рубля по отношению к другим иностранным валютам и расширение географии поставок.
Уточняется, что один из крупнейших производителей в стране - компания "Макфа" - увеличила экспорт муки на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на сегодняшний день её продукция отправляется более чем в 20 стран.
"Приоритетными направлениями поставок муки остаются страны ближнего зарубежья, увеличивается доля отгрузок в дружественные страны... Основными каналами сбыта являются ритейл и традиционная розница, где востребована мука в мелкой фасовке", - процитировали в сообщении руководителя дивизиона "Стратегического развития по дальнему зарубежью" АО "Макфа" Никиту Иванцова.
 
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