https://1prime.ru/20241022/muka-852315447.html

Россия нарастила экспорт муки

Россия нарастила экспорт муки - 22.10.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт муки

Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России вырос в 1,3 раза в натуральном выражении за первые три квартала относительно аналогичного периода прошлого... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T10:59+0300

2024-10-22T10:59+0300

2024-10-22T10:59+0300

экономика

россия

мука

https://cdnn.1prime.ru/img/83649/92/836499225_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_59ef3a69a3279a932e6ecea6d77ef77f.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки из России вырос в 1,3 раза в натуральном выражении за первые три квартала относительно аналогичного периода прошлого года и составил около 920 тысяч тонн, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "За девять месяцев 2024 года экспорт пшеничной или пшенично-ржаной муки составил более 920 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года было отправлено около 720 тысяч тонн. В сравнении год к году объем поставок вырос в 1,3 раза в натуральном выражении", - говорится в сообщении. А основными импортерами стали Афганистан, Китай и Ирак, дополнили аналитики. По предварительным расчетам "Агроэкспорта", к 2030 году объем российских поставок пшеничной или пшенично-ржаной муки может достигнуть 1,7 миллиона тонн в год, также говорится в сообщении. Среди причин позитивной динамики эксперты выделили ограничение предложения зерна и муки некоторых крупных поставщиков, ослабление курса рубля по отношению к другим иностранным валютам и расширение географии поставок. Уточняется, что один из крупнейших производителей в стране - компания "Макфа" - увеличила экспорт муки на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на сегодняшний день её продукция отправляется более чем в 20 стран. "Приоритетными направлениями поставок муки остаются страны ближнего зарубежья, увеличивается доля отгрузок в дружественные страны... Основными каналами сбыта являются ритейл и традиционная розница, где востребована мука в мелкой фасовке", - процитировали в сообщении руководителя дивизиона "Стратегического развития по дальнему зарубежью" АО "Макфа" Никиту Иванцова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мука