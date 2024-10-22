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Спрос на товары для новорожденных в России упал, но в Москве частично вырос

Спрос на товары для новорожденных в России упал, но в Москве частично вырос - 22.10.2024, ПРАЙМ

Спрос на товары для новорожденных в России упал, но в Москве частично вырос

Спрос на товары для новорожденных в России упал в среднем на 4% этой осенью по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако в Москве и Подмосковье россияне | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T07:33+0300

2024-10-22T07:33+0300

2024-10-22T07:33+0300

экономика

детские товары

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Спрос на товары для новорожденных в России упал в среднем на 4% этой осенью по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако в Москве и Подмосковье россияне стали покупать больше сосок и бутылочек, говорится в исследовании "Контур.Маркета", которое есть в распоряжении РИА Новости. Так, в целом по стране сильнее всего спрос уменьшился на подгузники, детское питание и присыпки - на 6%, 5% и 3% соответственно. Несмотря на снижение спроса, цены на детские товары в среднем выросли на 7%. Больше всего подорожали детское питание и присыпки - на 12%, до 73 и 289 рублей соответственно. Цены на подгузники выросли на 6%, превысив 1,3 тысячи рублей за одну пачку (100 штук). Стоимость сосок и бутылочек в России увеличилась на 3%, до 159 рублей. В свою очередь в столице и Московской области граждане стали покупать соски, бутылочки, пустышки и прорезыватели на 6% больше, тогда как цены на них выросли на аналогичный процент, до 131 рубля. Меньше всего стали покупать подгузники, а вторую строчку по этому показателю заняло детское питание, которое подорожало сильнее остальных, на 16%, дойдя до отметки в 78 рублей. Отмечается, что цены выросли и на другие детские товары. Например, стоимость присыпки увеличилась на 6%, а подгузников - на 5%. По подсчетам аналитиков, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спрос на детские товары снизился сильнее других регионов РФ, а самый большой спад показали продажи подгузников и присыпок - на 18%. Что касается стоимости детских товаров, то больше всего подорожало детское питание, с 65 до 75 рублей. Присыпки стали стоить на 6% больше, а подгузники и соски - на 5%. По словам аналитика "Контур.Маркета" Дарьи Жигалиной, рост цен частично связан с тем, что производители детского питания начали активнее продвигать свои товары с середины прошлого года, а цены на присыпки выросли из-за общей инфляции. При этом основной причиной падения спроса является экономия и снижение рождаемости.

https://1prime.ru/20231019/842027410.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

детские товары