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Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина - 22.10.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани были откровенными и конструктивными. Об этом... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T19:17+0300
2024-10-22T19:17+0300
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политика
владимир путин
си цзиньпин
переговоры
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани были откровенными и конструктивными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы", - отметил Песков, комментируя переговоры глав государств."Обсуждались конкретные вопросы. Это и вопросы двусторонних отношений в развитие тех тем, которые затрагивались в ходе недавнего визита Путина в Китай", - сказал помощник президента, отметив, что "еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире"."Конечно, повестка дня БРИКС тоже была проговорена, потому что перед коллективным обсуждением тех или иных вопросов, конечно, президент, в двустороннем плане их уже заранее проговаривает с партнерами", - сказал Песков, после чего сообщил, что лидеры обсудили в том числе и свои отношения с коллективным Западом, подчеркнув, что в условиях, когда посягают на интересы их стран, им было чем поделиться.Также помощник президента сообщил, что лидеры уделили немало времени обсуждению ситуации вокруг Украины, обменялись мнениями по ситуации на Украине и по международной повестке в целом.При этом главы государств, по словам Пескова, наметили параметры дальнейших контактов.
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владимир путин, си цзиньпин, переговоры
Политика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, переговоры
Песков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина
Песков: переговоры Путина и Си Цзиньпина были откровенными и конструктивными
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани были откровенными и конструктивными. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы", - отметил Песков, комментируя переговоры глав государств.
"Обсуждались конкретные вопросы. Это и вопросы двусторонних отношений в развитие тех тем, которые затрагивались в ходе недавнего визита Путина в Китай", - сказал помощник президента, отметив, что "еще раз было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире".
"Конечно, повестка дня БРИКС тоже была проговорена, потому что перед коллективным обсуждением тех или иных вопросов, конечно, президент, в двустороннем плане их уже заранее проговаривает с партнерами", - сказал Песков, после чего сообщил, что лидеры обсудили в том числе и свои отношения с коллективным Западом, подчеркнув, что в условиях, когда посягают на интересы их стран, им было чем поделиться.
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Также помощник президента сообщил, что лидеры уделили немало времени обсуждению ситуации вокруг Украины, обменялись мнениями по ситуации на Украине и по международной повестке в целом.
При этом главы государств, по словам Пескова, наметили параметры дальнейших контактов.