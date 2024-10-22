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МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди - 22.10.2024, ПРАЙМ
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра на встрече на полях саммита БРИКС в Казани обсудили Украину и двухсторонние отношения. Об этом сообщил... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T20:25+0300
2024-10-22T20:25+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра на встрече на полях саммита БРИКС в Казани обсудили Украину и двухсторонние отношения. Об этом сообщил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри. "Лидеры выразили свои позиции по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр (Моди - прим. ред.) подчеркнул, что диалог и дипломатия - это способ достичь разрешения конфликта", - отметил Мисри.Вместе с тем первый замглавы МИД рассказал, что Моди и Путин также уделили время целому ряду вопросов двухсторонних взаимоотношений, в том числе экономику, энергетику, оборону, связь, образование и взаимодействие обществ Индии и России.Моди стал первым иностранным лидером, с которым Путин встретился на полях саммита. На встрече российский лидер, в частности, отметил, что отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и активно развиваются.
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владимир путин, нарендра моди, переговоры
Политика, Владимир Путин, Нарендра Моди, переговоры
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди
МИД Индии: Путин и Моди обсудили Украину и двусторонние вопросы
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра на встрече на полях саммита БРИКС в Казани обсудили Украину и двухсторонние отношения. Об этом сообщил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри.
"Лидеры выразили свои позиции по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр (Моди - прим. ред.) подчеркнул, что диалог и дипломатия - это способ достичь разрешения конфликта", - отметил Мисри.
Вместе с тем первый замглавы МИД рассказал, что Моди и Путин также уделили время целому ряду вопросов двухсторонних взаимоотношений, в том числе экономику, энергетику, оборону, связь, образование и взаимодействие обществ Индии и России.
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Моди стал первым иностранным лидером, с которым Путин встретился на полях саммита. На встрече российский лидер, в частности, отметил, что отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и активно развиваются.