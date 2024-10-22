Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241022/peregovory-852341779.html
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди - 22.10.2024, ПРАЙМ
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра на встрече на полях саммита БРИКС в Казани обсудили Украину и двухсторонние отношения. Об этом сообщил... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T20:25+0300
2024-10-22T20:25+0300
политика
владимир путин
нарендра моди
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960564_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_ac424007e6b1408865973e8ee61da594.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра на встрече на полях саммита БРИКС в Казани обсудили Украину и двухсторонние отношения. Об этом сообщил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри. "Лидеры выразили свои позиции по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр (Моди - прим. ред.) подчеркнул, что диалог и дипломатия - это способ достичь разрешения конфликта", - отметил Мисри.Вместе с тем первый замглавы МИД рассказал, что Моди и Путин также уделили время целому ряду вопросов двухсторонних взаимоотношений, в том числе экономику, энергетику, оборону, связь, образование и взаимодействие обществ Индии и России.Моди стал первым иностранным лидером, с которым Путин встретился на полях саммита. На встрече российский лидер, в частности, отметил, что отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и активно развиваются.
https://1prime.ru/20241022/bank-852326260.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849960564_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_d3d4df463fc296a860b20d28dbe5a9d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, нарендра моди, переговоры
Политика, Владимир Путин, Нарендра Моди, переговоры
20:25 22.10.2024
 
МИД Индии прокомментировал переговоры Путина и Моди

МИД Индии: Путин и Моди обсудили Украину и двусторонние вопросы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и премьер Индии Нарендра на встрече на полях саммита БРИКС в Казани обсудили Украину и двухсторонние отношения. Об этом сообщил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри.
"Лидеры выразили свои позиции по поводу продолжающегося конфликта на Украине. Премьер-министр (Моди - прим. ред.) подчеркнул, что диалог и дипломатия - это способ достичь разрешения конфликта", - отметил Мисри.
Вместе с тем первый замглавы МИД рассказал, что Моди и Путин также уделили время целому ряду вопросов двухсторонних взаимоотношений, в том числе экономику, энергетику, оборону, связь, образование и взаимодействие обществ Индии и России.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента Владимира Путина и президента Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф
Путин оценил увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС
12:52
Моди стал первым иностранным лидером, с которым Путин встретился на полях саммита. На встрече российский лидер, в частности, отметил, что отношения между Россией и Индией носят характер особо привилегированного стратегического партнерства и активно развиваются.
 
ПолитикаВладимир ПутинНарендра Модипереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала