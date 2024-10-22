https://1prime.ru/20241022/peskov-852316130.html
Песков обозначил ведущие цели сотрудничества в рамках БРИКС
Песков обозначил ведущие цели сотрудничества в рамках БРИКС - 22.10.2024, ПРАЙМ
Песков обозначил ведущие цели сотрудничества в рамках БРИКС
Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, а сконцентрировано на обеспечении интересов участников этого формата, заявил... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:14+0300
2024-10-22T11:14+0300
2024-10-22T11:14+0300
экономика
россия
брикс
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, а сконцентрировано на обеспечении интересов участников этого формата, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего - ни против доллара, ни против других валют", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Заявление Пескова стало ответом на публикацию издания The Economist, в которой предполагается, что на саммите БРИКС в Казани будет разработан план по "уничтожению доллара".Ранее министр финансов России Антон Силуанов также сообщил, что во время саммита лидерам объединения будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, включая предложение о создании инициативы БРИКС по трансграничным платежам.
https://1prime.ru/20241021/dollar-852302646.html
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россия, брикс, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Дмитрий Песков
Песков обозначил ведущие цели сотрудничества в рамках БРИКС
Песков: сотрудничество в БРИКС не направлено против доллара
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют, а сконцентрировано на обеспечении интересов участников этого формата, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сотрудничество в рамках БРИКС не направлено ни против кого, ни против чего - ни против доллара, ни против других валют", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Заявление Пескова стало ответом на публикацию издания The Economist, в которой предполагается, что на саммите БРИКС в Казани будет разработан план по "уничтожению доллара".
Ранее министр финансов России Антон Силуанов также сообщил, что во время саммита лидерам объединения будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, включая предложение о создании инициативы БРИКС по трансграничным платежам.
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