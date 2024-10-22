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Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки

Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки - 22.10.2024, ПРАЙМ

Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки

Ударные подводные лодки эксплуатируют более двух десятков стран, но можно выделить лучшие из лучших пять классов этих кораблей, созданных в различное время США, | 22.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ударные подводные лодки эксплуатируют более двух десятков стран, но можно выделить лучшие из лучших пять классов этих кораблей, созданных в различное время США, Великобританией и СССР, пишет писатель Питер Сучу для издания The National Interest.По его словам, многоцелевые ударные подводные лодки с крылатыми ракетами стали ключевой частью современного военно-морского флота.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПодлодки проекта 945A "Кондор" остаются одними из самых дорогих и глубоководных в составе российского ВМФ. Они разрабатывались для задач по поиску и уничтожению американских ПЛАРБ. У них двухкорпусная конструкция с титаном, высокая скорость и глубина погружения. Лодки оснащены одним водо-водяным реактором ОК-650Б 190 МВт. Всего было построено две лодки: "Псков" и "Нижний Новгород".Подводные лодки класса "Ясень" считаются одними из лучших в мире, отмечает автор. Они разрабатывались с конца 1980-х годов для замены устаревших АПЛ класса "Щука Б". Головное судно "Северодвинск" заложено в 1993 году, но проект застопорился из-за бюджетных трудностей. В конце 2000-х годов проект возобновили под обозначением "Ясень-М". Эти лодки оснащены десятью пусковыми устройствами вертикального запуска для крылатых ракет.Атомные подлодки типа "Астьют" британского Королевского флота стали первыми в мире, спроектированными в 3D-компьютерной среде. Они используют современные шумоподавляющие технологии и несут 38 единиц оружия. Бортовой комплект аппаратуры радиоэлектронной борьбы включает постановку ложных целей.Подлодки класса "Виргиния" были разработаны в США для работы как в прибрежных водах, так и на глубине. Они могут вести противолодочные, противокорабельные и наступательные боевые действия. Корабли оснащены электродистанционной системой управления и шлюзовой камерой для водолазов. Восемь лодок Block V будут оснащены модулем полезной нагрузки VPM.Лодки класса "Сивулф" разработаны для устранения угрозы советских ПЛАРБ. Они имеют модульную конструкцию и максимальную скорость под водой 35 узлов. Всего планировалось построить 29 лодок, но построено лишь три — программа оказалась неподъемно дорогой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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подводные лодки, россия, сша, великобритания