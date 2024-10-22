Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241022/podlodki-852324298.html
Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки
Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки - 22.10.2024, ПРАЙМ
Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки
Ударные подводные лодки эксплуатируют более двух десятков стран, но можно выделить лучшие из лучших пять классов этих кораблей, созданных в различное время США, | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:13+0300
2024-10-22T12:13+0300
вооружения
подводные лодки
россия
сша
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_0:32:3407:1948_1920x0_80_0_0_6f2689ce5d8731881eeef5ffff2f8f9e.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ударные подводные лодки эксплуатируют более двух десятков стран, но можно выделить лучшие из лучших пять классов этих кораблей, созданных в различное время США, Великобританией и СССР, пишет писатель Питер Сучу для издания The National Interest.По его словам, многоцелевые ударные подводные лодки с крылатыми ракетами стали ключевой частью современного военно-морского флота.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПодлодки проекта 945A "Кондор" остаются одними из самых дорогих и глубоководных в составе российского ВМФ. Они разрабатывались для задач по поиску и уничтожению американских ПЛАРБ. У них двухкорпусная конструкция с титаном, высокая скорость и глубина погружения. Лодки оснащены одним водо-водяным реактором ОК-650Б 190 МВт. Всего было построено две лодки: "Псков" и "Нижний Новгород".Подводные лодки класса "Ясень" считаются одними из лучших в мире, отмечает автор. Они разрабатывались с конца 1980-х годов для замены устаревших АПЛ класса "Щука Б". Головное судно "Северодвинск" заложено в 1993 году, но проект застопорился из-за бюджетных трудностей. В конце 2000-х годов проект возобновили под обозначением "Ясень-М". Эти лодки оснащены десятью пусковыми устройствами вертикального запуска для крылатых ракет.Атомные подлодки типа "Астьют" британского Королевского флота стали первыми в мире, спроектированными в 3D-компьютерной среде. Они используют современные шумоподавляющие технологии и несут 38 единиц оружия. Бортовой комплект аппаратуры радиоэлектронной борьбы включает постановку ложных целей.Подлодки класса "Виргиния" были разработаны в США для работы как в прибрежных водах, так и на глубине. Они могут вести противолодочные, противокорабельные и наступательные боевые действия. Корабли оснащены электродистанционной системой управления и шлюзовой камерой для водолазов. Восемь лодок Block V будут оснащены модулем полезной нагрузки VPM.Лодки класса "Сивулф" разработаны для устранения угрозы советских ПЛАРБ. Они имеют модульную конструкцию и максимальную скорость под водой 35 узлов. Всего планировалось построить 29 лодок, но построено лишь три — программа оказалась неподъемно дорогой.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240918/putin-851659835.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/02/848747146_384:0:3024:1980_1920x0_80_0_0_3f098504b6ca20edb847f1c8e66d6854.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
подводные лодки, россия, сша, великобритания
Вооружения, подводные лодки, РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:13 22.10.2024
 
Лучшие из лучших. В США оценили российские ударные подлодки

TNI: лучшие ударные подлодки мира оказались на службе у России

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Подготовка ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ударные подводные лодки эксплуатируют более двух десятков стран, но можно выделить лучшие из лучших пять классов этих кораблей, созданных в различное время США, Великобританией и СССР, пишет писатель Питер Сучу для издания The National Interest.
По его словам, многоцелевые ударные подводные лодки с крылатыми ракетами стали ключевой частью современного военно-морского флота.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Подлодки проекта 945A "Кондор" остаются одними из самых дорогих и глубоководных в составе российского ВМФ. Они разрабатывались для задач по поиску и уничтожению американских ПЛАРБ. У них двухкорпусная конструкция с титаном, высокая скорость и глубина погружения. Лодки оснащены одним водо-водяным реактором ОК-650Б 190 МВт. Всего было построено две лодки: "Псков" и "Нижний Новгород".
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Российская армия будет получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин
18 сентября, 20:36
Подводные лодки класса "Ясень" считаются одними из лучших в мире, отмечает автор. Они разрабатывались с конца 1980-х годов для замены устаревших АПЛ класса "Щука Б". Головное судно "Северодвинск" заложено в 1993 году, но проект застопорился из-за бюджетных трудностей. В конце 2000-х годов проект возобновили под обозначением "Ясень-М". Эти лодки оснащены десятью пусковыми устройствами вертикального запуска для крылатых ракет.
Атомные подлодки типа "Астьют" британского Королевского флота стали первыми в мире, спроектированными в 3D-компьютерной среде. Они используют современные шумоподавляющие технологии и несут 38 единиц оружия. Бортовой комплект аппаратуры радиоэлектронной борьбы включает постановку ложных целей.
Подлодки класса "Виргиния" были разработаны в США для работы как в прибрежных водах, так и на глубине. Они могут вести противолодочные, противокорабельные и наступательные боевые действия. Корабли оснащены электродистанционной системой управления и шлюзовой камерой для водолазов. Восемь лодок Block V будут оснащены модулем полезной нагрузки VPM.
Лодки класса "Сивулф" разработаны для устранения угрозы советских ПЛАРБ. Они имеют модульную конструкцию и максимальную скорость под водой 35 узлов. Всего планировалось построить 29 лодок, но построено лишь три — программа оказалась неподъемно дорогой.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Вооруженияподводные лодкиРОССИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала