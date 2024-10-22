https://1prime.ru/20241022/polsha-852323686.html

Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине

Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ

Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине

Поляки разочаровываются в безоговорочной поддержке Украины, пишет гонконгское издание Asia Times. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:57+0300

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2024-10-22T11:57+0300

украина

польша

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Поляки разочаровываются в безоговорочной поддержке Украины, пишет гонконгское издание Asia Times.В отличие от Европы, Польша отдает Киеву оружие бесплатно, а налоги идут на помощь беженцам. Польские фермеры недовольны, что Украина экспортирует дешевое зерно в ЕС, лишая их рынка сбыта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАнтипатия Польши к России имеет давнюю историю, уходящую корнями в времена Романовых. Западные аналитики считают, что проукраинская политика польских правительств одобрена католической церковью и отражает чаяния поляков. Кроме того, поляки помнят Катынский расстрел и авиакатастрофу под Смоленском.В то же время ненависть к России не переходит в безоговорочную поддержку Украины.Премьер-министр Дональд Туск заявил, что поддержка Киева зависит от ее решения проблем с прошлым.У самих поляков имеются вопросы к бывшему британскому премьеру Борису Джонсону. В самом начале конфликта именно он посоветовал Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия, что вызвало сомнения у поляков.Польша считает, что Запад настоял на продолжении конфликта из экономических соображений. Прекращение поставок дешевого газа из России выгоден альтернативным поставщикам, особенно США.Также поляки возмущены ростом спроса на медицинские услуги из-за украинских беженцев и тем, что их налоги идут на пособия украинцам, отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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