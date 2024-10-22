https://1prime.ru/20241022/polsha-852323686.html
Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине
Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине
Поляки разочаровываются в безоговорочной поддержке Украины, пишет гонконгское издание Asia Times. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:57+0300
2024-10-22T11:57+0300
2024-10-22T11:57+0300
украина
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Поляки разочаровываются в безоговорочной поддержке Украины, пишет гонконгское издание Asia Times.В отличие от Европы, Польша отдает Киеву оружие бесплатно, а налоги идут на помощь беженцам. Польские фермеры недовольны, что Украина экспортирует дешевое зерно в ЕС, лишая их рынка сбыта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАнтипатия Польши к России имеет давнюю историю, уходящую корнями в времена Романовых. Западные аналитики считают, что проукраинская политика польских правительств одобрена католической церковью и отражает чаяния поляков. Кроме того, поляки помнят Катынский расстрел и авиакатастрофу под Смоленском.В то же время ненависть к России не переходит в безоговорочную поддержку Украины.Премьер-министр Дональд Туск заявил, что поддержка Киева зависит от ее решения проблем с прошлым.У самих поляков имеются вопросы к бывшему британскому премьеру Борису Джонсону. В самом начале конфликта именно он посоветовал Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия, что вызвало сомнения у поляков.Польша считает, что Запад настоял на продолжении конфликта из экономических соображений. Прекращение поставок дешевого газа из России выгоден альтернативным поставщикам, особенно США.Также поляки возмущены ростом спроса на медицинские услуги из-за украинских беженцев и тем, что их налоги идут на пособия украинцам, отмечается в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, польша
Сложные отношения. Поляки вовсе не горят желанием помогать Украине
AT: Польша разочаровалась в безоговорочной поддержке Украины
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
Поляки разочаровываются в безоговорочной поддержке Украины, пишет гонконгское издание Asia Times
.
В отличие от Европы, Польша отдает Киеву оружие бесплатно, а налоги идут на помощь беженцам. Польские фермеры недовольны, что Украина экспортирует дешевое зерно в ЕС, лишая их рынка сбыта.
Антипатия Польши к России имеет давнюю историю, уходящую корнями в времена Романовых. Западные аналитики считают, что проукраинская политика польских правительств одобрена католической церковью и отражает чаяния поляков. Кроме того, поляки помнят Катынский расстрел и авиакатастрофу под Смоленском.
Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский
В то же время ненависть к России не переходит в безоговорочную поддержку Украины.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что поддержка Киева зависит от ее решения проблем с прошлым.
У самих поляков имеются вопросы к бывшему британскому премьеру Борису Джонсону. В самом начале конфликта именно он посоветовал Владимиру Зеленскому продолжать боевые действия, что вызвало сомнения у поляков.
Польша считает, что Запад настоял на продолжении конфликта из экономических соображений. Прекращение поставок дешевого газа из России выгоден альтернативным поставщикам, особенно США.
Также поляки возмущены ростом спроса на медицинские услуги из-за украинских беженцев и тем, что их налоги идут на пособия украинцам, отмечается в статье.