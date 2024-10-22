https://1prime.ru/20241022/putin-852314717.html

Во Франции ужаснулись заявлениям Вальса о Путине

Во Франции ужаснулись заявлениям Вальса о Путине - 22.10.2024, ПРАЙМ

Во Франции ужаснулись заявлениям Вальса о Путине

Французский политик, лидер фракции "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявления экс-премьера государства Мануэля Вальса об отправке военных на... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T10:39+0300

2024-10-22T10:39+0300

2024-10-22T11:01+0300

россия

франция

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/12/852259730_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_fea07404de11750ca3237c26d44e744a.jpg

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Французский политик, лидер фракции "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявления экс-премьера государства Мануэля Вальса об отправке военных на Украине. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X."Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и "показать зубы России"! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!" — возмутился он.Ранее Вальс сообщил, что Франция обязана продемонстрировать России и ее лидеру Владимиру Путину "свою силу". По его словам, чтобы это сделать, нужно отправить французских военных на Украину.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что страна рассматривает возможность отправки своей армии на территорию Украины, однако впоследствии французский лидер подвергся острой критике со стороны своих коллег из НАТО.

https://1prime.ru/20241021/aktivy-852306174.html

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, украина