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Во Франции ужаснулись заявлениям Вальса о Путине
Во Франции ужаснулись заявлениям Вальса о Путине - 22.10.2024, ПРАЙМ
Во Франции ужаснулись заявлениям Вальса о Путине
Французский политик, лидер фракции "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявления экс-премьера государства Мануэля Вальса об отправке военных на... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T10:39+0300
2024-10-22T10:39+0300
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Французский политик, лидер фракции "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявления экс-премьера государства Мануэля Вальса об отправке военных на Украине. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X."Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и "показать зубы России"! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!" — возмутился он.Ранее Вальс сообщил, что Франция обязана продемонстрировать России и ее лидеру Владимиру Путину "свою силу". По его словам, чтобы это сделать, нужно отправить французских военных на Украину.Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что страна рассматривает возможность отправки своей армии на территорию Украины, однако впоследствии французский лидер подвергся острой критике со стороны своих коллег из НАТО.
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россия, франция, украина
Во Франции ужаснулись заявлениям Вальса о Путине
Французский политик Дюпон-Эньян осудил идею Вальса отправить военных на Украину
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
Французский политик, лидер фракции "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал заявления экс-премьера государства Мануэля Вальса об отправке военных на Украине. Об этом политик написал в своем аккаунте в социальной сети X
.
"Вальс совсем с ума сошел! Он очень хочет отправить французских солдат воевать на Украину и "показать зубы России"! Что будет дальше? Нас втянут в следующую мировую войну? Остановите это безумие!" — возмутился он.
Ранее Вальс сообщил, что Франция обязана продемонстрировать России и ее лидеру Владимиру Путину "свою силу". По его словам, чтобы это сделать, нужно отправить французских военных на Украину.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что страна рассматривает возможность отправки своей армии на территорию Украины, однако впоследствии французский лидер подвергся острой критике со стороны своих коллег из НАТО.
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