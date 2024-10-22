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"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
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"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине
Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание ирландский... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:13+0300
2024-10-22T11:23+0300
россия
украина
ядерное оружие
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.Обозреватель привел слова российского лидера о том, что ядерного оружия на Украине никогда не будет. По словам Путина, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, является ничем иным, как провокацией.Ранее российский президент говорил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны украинского руководства будет встречать соответствующую реакцию, добавив, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
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россия, украина, ядерное оружие
РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие
11:13 22.10.2024 (обновлено: 11:23 22.10.2024)
 
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине

Журналист Боуз одной фразой отреагировал на слова Путина о ядерном оружии

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
Обозреватель привел слова российского лидера о том, что ядерного оружия на Украине никогда не будет. По словам Путина, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, является ничем иным, как провокацией.
Ранее российский президент говорил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны украинского руководства будет встречать соответствующую реакцию, добавив, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
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РОССИЯУКРАИНАядерное оружие
 
 
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