https://1prime.ru/20241022/putin-852315955.html

"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине

"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине

Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание ирландский... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:13+0300

2024-10-22T11:13+0300

2024-10-22T11:23+0300

россия

украина

ядерное оружие

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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.Обозреватель привел слова российского лидера о том, что ядерного оружия на Украине никогда не будет. По словам Путина, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, является ничем иным, как провокацией.Ранее российский президент говорил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны украинского руководства будет встречать соответствующую реакцию, добавив, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах.

https://1prime.ru/20241021/trump-852293246.html

украина

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россия, украина, ядерное оружие