https://1prime.ru/20241022/putin-852315955.html
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине
Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание ирландский... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T11:13+0300
2024-10-22T11:13+0300
2024-10-22T11:23+0300
россия
украина
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852062956_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_9ecf2d79664ff94e5a74fa0b19d507da.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.Обозреватель привел слова российского лидера о том, что ядерного оружия на Украине никогда не будет. По словам Путина, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, является ничем иным, как провокацией.Ранее российский президент говорил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны украинского руководства будет встречать соответствующую реакцию, добавив, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
https://1prime.ru/20241021/trump-852293246.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/08/852062956_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_5453e3020e9ab59867fd0b900458a370.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, ядерное оружие
РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие
"Четко обозначил". На Западе отреагировали на заявление Путина об Украине
Журналист Боуз одной фразой отреагировал на слова Путина о ядерном оружии
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию насчет ядерного оружия на Украине, на что в своем аккаунте в соцсети X
обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.
Обозреватель привел слова российского лидера о том, что ядерного оружия на Украине никогда не будет. По словам Путина, заявления о том, что у Киева может появиться оружие массового уничтожения, является ничем иным, как провокацией.
Ранее российский президент говорил, что любой шаг в сторону создания ядерного оружия со стороны украинского руководства будет встречать соответствующую реакцию, добавив, что Москва этого не допустит ни при каких обстоятельствах.
Трамп заявил, что угрожал Путину ударить по Москве