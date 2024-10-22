https://1prime.ru/20241022/putin-852338496.html

Путин прокомментировал развитие отношений России и Китая

Путин прокомментировал развитие отношений России и Китая - 22.10.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал развитие отношений России и Китая

Взаимодействие Москвы и Пекина является образцом того, как должен строиться конструктивный диалог между государствами, заявил российский президент Владимир... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:27+0300

2024-10-22T17:27+0300

2024-10-22T17:27+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

брикс

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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Взаимодействие Москвы и Пекина является образцом того, как должен строиться конструктивный диалог между государствами, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем Китая и Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.Российский лидер также добавил, что российско-китайские отношения носят равноправный и неконъюнктурный характер."И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", - отметил Путин. Кроме того, президент России подчеркнул, что Москва и Пекин успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства. По его словам, сотрудничество двух государств выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире.

https://1prime.ru/20241022/briks-852336502.html

китай

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, брикс