https://1prime.ru/20241022/putin-852338496.html
Путин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Путин прокомментировал развитие отношений России и Китая - 22.10.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Взаимодействие Москвы и Пекина является образцом того, как должен строиться конструктивный диалог между государствами, заявил российский президент Владимир... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:27+0300
2024-10-22T17:27+0300
2024-10-22T17:27+0300
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КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Взаимодействие Москвы и Пекина является образцом того, как должен строиться конструктивный диалог между государствами, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем Китая и Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.Российский лидер также добавил, что российско-китайские отношения носят равноправный и неконъюнктурный характер."И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", - отметил Путин. Кроме того, президент России подчеркнул, что Москва и Пекин успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства. По его словам, сотрудничество двух государств выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире.
https://1prime.ru/20241022/briks-852336502.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, брикс
РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС
Путин прокомментировал развитие отношений России и Китая
Путин: сотрудничество России и КНР носит равноправный и неконъюнктурный характер
КАЗАНЬ, 22 окт - ПРАЙМ. Взаимодействие Москвы и Пекина является образцом того, как должен строиться конструктивный диалог между государствами, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с председателем Китая и Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.
Российский лидер также добавил, что российско-китайские отношения носят равноправный и неконъюнктурный характер.
"И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами. Наше многоплановое сотрудничество носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер", - отметил Путин.
Кроме того, президент России подчеркнул, что Москва и Пекин успешно реализуют совместные проекты в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства. По его словам, сотрудничество двух государств выступает одним из главных стабилизирующих факторов в мире.
CNN: саммит БРИКС доказал, что Россия не одинока