https://1prime.ru/20241022/qr-852326831.html

В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров

В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров - 22.10.2024, ПРАЙМ

В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров

Банк России рассматривает возможность создания персонального QR-кода покупателя для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Технология может стать... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T13:29+0300

2024-10-22T13:29+0300

2024-10-22T13:29+0300

россия

qr-код

https://cdnn.1prime.ru/img/83502/30/835023031_0:235:2935:1886_1920x0_80_0_0_1f37686945eb2cd7bf8ef7fae659cfe9.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность создания персонального QR-кода покупателя для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Технология может стать популярной в России, однако бизнес должен будет подготовиться к ней, считает директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.Основная цель для введения новой технологии – расширение сценариев покупки. На сегодняшний день через СБП возможна оплата через QR-код, который генерирует продавец. Для этого покупателю надо отсканировать код с экрана. В случае внедрения персонального кода, его будет сканировать продавец с экрана смартфона покупателя.Такая технология уже успешно используется в Китае, отмечает директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев. По его словам, технология может стать популярной и в России."Если ЦБ совместно с НСПК и бизнесом будет активно рассказывать, как работает данная технология, она наберет популярность у россиян. Применение такого платежного пути несет в себе одни плюсы", – сказал директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.Среди основных преимуществ персонального QR-кода – его безопасность и возможность ускорить оплату товара в магазинах с высоким потом покупателей. Во-первых, даже если кто-то сфотографирует код другого человека, он не сможет его верифицировать в мобильном приложении банка. Что касается скорости оплаты, то при использовании персонального кода покупателю не нужно тратить время на то, чтобы открыть камеру, сканировать код продавца и ждать информацию о загрузке.При этом популяризовать технологию необходимо не только среди пользователей, но и среди продавцов, которые смогут предоставлять такой способ оплаты."Для того, чтобы персональный QR-код работал, бизнес должен будет получить специальное оборудование, чтобы считывать код клиента. Мы в Paygine готовы к любому развитию платежных сценариев. 2 года назад мы начали продвижение QR-кода для продавцов с помощью продукта Method. Сейчас мы также готовы участвовать в пилотных проектах совместно с ЦБ для продвижения QR-покупателя", – отметил директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.Кроме того, Банк России предлагает расширять сценарии оплаты по СБП с использованием биометрии, развивать трансграничные операции и создавать сервисы платежей в адрес государства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, qr-код