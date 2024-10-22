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В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров - 22.10.2024, ПРАЙМ
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В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров
В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров - 22.10.2024, ПРАЙМ
В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров
Банк России рассматривает возможность создания персонального QR-кода покупателя для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Технология может стать... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T13:29+0300
2024-10-22T13:29+0300
россия
qr-код
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность создания персонального QR-кода покупателя для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Технология может стать популярной в России, однако бизнес должен будет подготовиться к ней, считает директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.Основная цель для введения новой технологии – расширение сценариев покупки. На сегодняшний день через СБП возможна оплата через QR-код, который генерирует продавец. Для этого покупателю надо отсканировать код с экрана. В случае внедрения персонального кода, его будет сканировать продавец с экрана смартфона покупателя.Такая технология уже успешно используется в Китае, отмечает директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев. По его словам, технология может стать популярной и в России."Если ЦБ совместно с НСПК и бизнесом будет активно рассказывать, как работает данная технология, она наберет популярность у россиян. Применение такого платежного пути несет в себе одни плюсы", – сказал директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.Среди основных преимуществ персонального QR-кода – его безопасность и возможность ускорить оплату товара в магазинах с высоким потом покупателей. Во-первых, даже если кто-то сфотографирует код другого человека, он не сможет его верифицировать в мобильном приложении банка. Что касается скорости оплаты, то при использовании персонального кода покупателю не нужно тратить время на то, чтобы открыть камеру, сканировать код продавца и ждать информацию о загрузке.При этом популяризовать технологию необходимо не только среди пользователей, но и среди продавцов, которые смогут предоставлять такой способ оплаты."Для того, чтобы персональный QR-код работал, бизнес должен будет получить специальное оборудование, чтобы считывать код клиента. Мы в Paygine готовы к любому развитию платежных сценариев. 2 года назад мы начали продвижение QR-кода для продавцов с помощью продукта Method. Сейчас мы также готовы участвовать в пилотных проектах совместно с ЦБ для продвижения QR-покупателя", – отметил директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.Кроме того, Банк России предлагает расширять сценарии оплаты по СБП с использованием биометрии, развивать трансграничные операции и создавать сервисы платежей в адрес государства.
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россия, qr-код
РОССИЯ, QR-код
13:29 22.10.2024
 

В России могут внедрить персональный QR-кода для оплаты товаров

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПроверка QR-кодов
Проверка QR-кодов - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность создания персонального QR-кода покупателя для оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Технология может стать популярной в России, однако бизнес должен будет подготовиться к ней, считает директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.
Основная цель для введения новой технологии – расширение сценариев покупки. На сегодняшний день через СБП возможна оплата через QR-код, который генерирует продавец. Для этого покупателю надо отсканировать код с экрана. В случае внедрения персонального кода, его будет сканировать продавец с экрана смартфона покупателя.
Такая технология уже успешно используется в Китае, отмечает директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев. По его словам, технология может стать популярной и в России.
"Если ЦБ совместно с НСПК и бизнесом будет активно рассказывать, как работает данная технология, она наберет популярность у россиян. Применение такого платежного пути несет в себе одни плюсы", – сказал директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.
Среди основных преимуществ персонального QR-кода – его безопасность и возможность ускорить оплату товара в магазинах с высоким потом покупателей. Во-первых, даже если кто-то сфотографирует код другого человека, он не сможет его верифицировать в мобильном приложении банка. Что касается скорости оплаты, то при использовании персонального кода покупателю не нужно тратить время на то, чтобы открыть камеру, сканировать код продавца и ждать информацию о загрузке.
При этом популяризовать технологию необходимо не только среди пользователей, но и среди продавцов, которые смогут предоставлять такой способ оплаты.
"Для того, чтобы персональный QR-код работал, бизнес должен будет получить специальное оборудование, чтобы считывать код клиента. Мы в Paygine готовы к любому развитию платежных сценариев. 2 года назад мы начали продвижение QR-кода для продавцов с помощью продукта Method. Сейчас мы также готовы участвовать в пилотных проектах совместно с ЦБ для продвижения QR-покупателя", – отметил директор продукта Method в финтех-компании Paygine Артем Журавлев.
Кроме того, Банк России предлагает расширять сценарии оплаты по СБП с использованием биометрии, развивать трансграничные операции и создавать сервисы платежей в адрес государства.

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