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Россияне перестали бояться потерять работу - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Россияне перестали бояться потерять работу
Россияне перестали бояться потерять работу - 22.10.2024, ПРАЙМ
Россияне перестали бояться потерять работу
Доля россиян, беспокоящихся о возможном увольнении, сократилась с 16% до 10% в течение последних двух с половиной лет, пишет "Ъ" со ссылкой на аналитическую... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T10:16+0300
2024-10-22T10:16+0300
экономика
россия
рынок труда
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля россиян, беспокоящихся о возможном увольнении, сократилась с 16% до 10% в течение последних двух с половиной лет, пишет "Ъ" со ссылкой на аналитическую записку научного сотрудника центра "Институт социального анализа и прогнозирования" ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка."Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы ("высокий" и "очень высокий" риск этого события), за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%", - сказано в записке.Согласно изданию, в России увеличилось количество людей, оценивающих риск увольнения как низкий или очень низкий до 84%. Около 47% опрошенных считают, что найти новую работу с такими же условиями и оплатой будет трудно или легко.Среди безработных также увеличилось количество граждан, которые считают, что найти работу будет легко или очень легко – от 30% до 40%, заключили в издании.
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россия, рынок труда
Экономика, РОССИЯ, рынок труда
10:16 22.10.2024
 
Россияне перестали бояться потерять работу

Аналитик Ляшок: только 10% россиян опасаются лишиться работы

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля россиян, беспокоящихся о возможном увольнении, сократилась с 16% до 10% в течение последних двух с половиной лет, пишет "Ъ" со ссылкой на аналитическую записку научного сотрудника центра "Институт социального анализа и прогнозирования" ИПЭИ РАНХиГС Виктора Ляшка.
"Доля занятых россиян, опасающихся потерять свое место работы ("высокий" и "очень высокий" риск этого события), за последние два с половиной года снизилась с 16% до 10%", - сказано в записке.
Согласно изданию, в России увеличилось количество людей, оценивающих риск увольнения как низкий или очень низкий до 84%. Около 47% опрошенных считают, что найти новую работу с такими же условиями и оплатой будет трудно или легко.
Среди безработных также увеличилось количество граждан, которые считают, что найти работу будет легко или очень легко – от 30% до 40%, заключили в издании.
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