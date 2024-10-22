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В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США

В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США - 22.10.2024, ПРАЙМ

В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США

Международный валютный фонд (МВФ) считает низкой вероятность наступления рецессии в американской экономике при условии отсутствия резкого шока, который мог бы... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T21:45+0300

2024-10-22T21:45+0300

2024-10-22T21:46+0300

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает низкой вероятность наступления рецессии в американской экономике при условии отсутствия резкого шока, который мог бы ее спровоцировать, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша. "Риски рецессии в США при отсутствии очень резкого шока в некоторой степени снижены", - сообщил он журналистам. Гуринша отметил, что экономика США находится в "очень хорошем" состоянии, наблюдается сильный рост производства, отличающийся от ситуации в других развитых экономиках, одновременно с увеличением рабочей силы за счет притока иностранных граждан. В своем последнем докладе МВФ повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%. Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов. Тем не менее в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.

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мвф, сша, рецессия