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В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США - 22.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/retsessiya-852342895.html
В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США
В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США - 22.10.2024, ПРАЙМ
В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США
Международный валютный фонд (МВФ) считает низкой вероятность наступления рецессии в американской экономике при условии отсутствия резкого шока, который мог бы... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T21:45+0300
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экономика
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сша
рецессия
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает низкой вероятность наступления рецессии в американской экономике при условии отсутствия резкого шока, который мог бы ее спровоцировать, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша. "Риски рецессии в США при отсутствии очень резкого шока в некоторой степени снижены", - сообщил он журналистам. Гуринша отметил, что экономика США находится в "очень хорошем" состоянии, наблюдается сильный рост производства, отличающийся от ситуации в других развитых экономиках, одновременно с увеличением рабочей силы за счет притока иностранных граждан. В своем последнем докладе МВФ повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%. Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов. Тем не менее в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.
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мвф, сша, рецессия
Экономика, МВФ, США, рецессия
21:45 22.10.2024 (обновлено: 21:46 22.10.2024)
 
В МВФ высказались о наступлении рецессии в экономике США

МВФ: при отсутствии резкого шока вероятность рецессии в экономике США низкая

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает низкой вероятность наступления рецессии в американской экономике при условии отсутствия резкого шока, который мог бы ее спровоцировать, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
"Риски рецессии в США при отсутствии очень резкого шока в некоторой степени снижены", - сообщил он журналистам.
Гуринша отметил, что экономика США находится в "очень хорошем" состоянии, наблюдается сильный рост производства, отличающийся от ситуации в других развитых экономиках, одновременно с увеличением рабочей силы за счет притока иностранных граждан.
В своем последнем докладе МВФ повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%. Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов.
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Тем не менее в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.
 
ЭкономикаМВФСШАрецессия
 
 
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