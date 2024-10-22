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Росбанку отказали в обеспечительных мерах в отношении "дочки" ING Bank

Росбанку отказали в обеспечительных мерах в отношении "дочки" ING Bank - 22.10.2024, ПРАЙМ

Росбанку отказали в обеспечительных мерах в отношении "дочки" ING Bank

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Росбанка, просившего принять предварительные обеспечительные меры в виде запрета российскому "ИНГ Банк Евразия",... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T12:12+0300

2024-10-22T12:12+0300

2024-10-22T12:12+0300

россия

суд

росбанк

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Росбанка, просившего принять предварительные обеспечительные меры в виде запрета российскому "ИНГ Банк Евразия", подконтрольному нидерландской банковской группе во главе с ING Bank, инициировать и вести судебные и арбитражные разбирательства с Росбанком за рубежом, следует из опубликованного определения суда. Обеспечение запрашивалось до вступления в законную силу судебного акта по заявлению Росбанка, в котором он также просит запретить АО "ИНГ Банк Евразия" начинать и продолжать разбирательства с ним за рубежом. Росбанк ссылается на обстоятельства параллельного дела, в котором он требовал взыскать более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – более 1,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков с солидарно с нидерландского ING Bank, его лондонского филиала и "ИНГ Банк Евразия". В том деле Росбанку пришлось просить суд прекратить рассмотрение его требований к иностранным ответчикам, так как они в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса добились запрета для Росбанка продолжать разбирательство против них в России. "Таким образом, ПАО "Росбанк" вправе продолжать рассмотрение данного спора на территории Российской Федерации только в отношении… "ИНГ Банк Евразия", - пояснил заявитель. Если же российская "дочка" ING Bank тоже добьется аналогичного запрета за рубежом, защита нарушенных прав Росбанка станет, по его мнению, фактически невозможной. Росбанк сообщил, что "срок исковой давности в соответствии с английским законодательством составляет шесть лет, с момента введения санкций прошло два с половиной года, за указанный период ни с одной российской кредитной организации санкции сняты не были". При этом, считает Росбанк, он фактически лишен права на предъявление иска в Лондонский арбитраж, поскольку тот "находится на территории Великобритании, где неисполнение обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с заявителем, является правомерным". Суд, отказывая в принятии обеспечительных мер, указал, что "доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, не могут быть положены судом в основу удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска". Само заявление Росбанка с требованием запретить "ИНГ Банк Евразия" инициировать разбирательства, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда ПАО "Росбанк" в связи с неисполнением обязательств по договору", а также заявлять ходатайства и иски о запрете Росбанку инициировать или продолжать разбирательства в России оставлено пока без движения из-за неполной уплаты госпошлины.

https://1prime.ru/20241009/rosbank-852076445.html

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россия, суд, росбанк