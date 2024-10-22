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МВФ повысил прогноз роста ВВП России

МВФ повысил прогноз роста ВВП России - 22.10.2024, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз роста ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до уровня 3,6%, пересмотрев собственное ожидание на 2025 год в меньшую... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:05+0300

2024-10-22T16:05+0300

2024-10-22T16:05+0300

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до уровня 3,6%, пересмотрев собственное ожидание на 2025 год в меньшую сторону до 1,3%, говорится в опубликованном докладе организации. Как следует из представленного документа, прогноз по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую МВФ публиковал в июле. Прогноз по росту в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с оценкой за июль. По расчетам фонда, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Как указали в МВФ, снижение темпов роста российской экономики в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.

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россия, мвф