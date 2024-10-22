https://1prime.ru/20241022/rossiya-852334139.html
МВФ повысил прогноз роста ВВП России
МВФ повысил прогноз роста ВВП России - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до уровня 3,6%, пересмотрев собственное ожидание на 2025 год в меньшую... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:05+0300
2024-10-22T16:05+0300
2024-10-22T16:05+0300
экономика
россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:3231:1818_1920x0_80_0_0_5a41ba52574073895f7da2e8970f1031.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до уровня 3,6%, пересмотрев собственное ожидание на 2025 год в меньшую сторону до 1,3%, говорится в опубликованном докладе организации. Как следует из представленного документа, прогноз по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую МВФ публиковал в июле. Прогноз по росту в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с оценкой за июль. По расчетам фонда, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%. Как указали в МВФ, снижение темпов роста российской экономики в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265545_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8f0b102c995920946543230f634b0afb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвф
МВФ повысил прогноз роста ВВП России
МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,6%
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году до уровня 3,6%, пересмотрев собственное ожидание на 2025 год в меньшую сторону до 1,3%, говорится в опубликованном докладе организации.
Как следует из представленного документа, прогноз по росту ВВП России в текущем году увеличен на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую МВФ публиковал в июле. Прогноз по росту в 2025 году снижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с оценкой за июль. По расчетам фонда, в 2023 году российская экономика выросла на 3,6%.
Как указали в МВФ, снижение темпов роста российской экономики в 2025 году может быть связано с замедлением частного потребления и инвестиций на фоне снижения жестких условий на рынке труда и роста реальных доходов.
По прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в этом году вырастет на 3,9%, в 2025 году - на 2,5%.