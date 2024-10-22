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"Ростех" начал выпускать новые станки для гражданской авиации

"Ростех" начал выпускать новые станки для гражданской авиации - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Ростех" начал выпускать новые станки для гражданской авиации

Коломенское станкостроительное предприятие холдинга "СТАН" (входит в госкорпорацию "Ростех") начало серийный выпуск новых российских станков для обработки... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T08:03+0300

2024-10-22T08:03+0300

2024-10-22T08:03+0300

экономика

ростех

станки

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Коломенское станкостроительное предприятие холдинга "СТАН" (входит в госкорпорацию "Ростех") начало серийный выпуск новых российских станков для обработки деталей, применяемых при производстве современных гражданских самолетов, рассказали в госкорпорации. "Коломенское станкостроительное предприятие холдинга "СТАН" Госкорпорации "Ростех" запустило в серию новые портальные центры с ЧПУ модели СК6П200. Высокотехнологичные производственные машины сделаны из отечественных комплектующих и нужны для обработки деталей, применяемых при производстве современных гражданских самолетов. Модульная конструкция портального пятикоординатного фрезерного станка СК6П позволяет изготавливать крупногабаритные металлические заготовки, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 метров", - говорится в сообщении. Новые станки имеют в конструкции подвижный стол, выдерживающий большой вес. Таким образом, заготовки авиадеталей могут свободно перемещаться вместе со столом станка. "Мы создаем станки, ориентируясь на самые серьезные задачи, которые стоят перед российской промышленностью. Наше предприятие в Коломне уже много лет успешно работает с проектами такого типа. Серийный выпуск станков СК6П поможет российским авиастроителям уменьшить зависимость от импортных технологий и повысить качество выпускаемой продукции", – отметил управляющий директор по станкостроению и особым проектам "Ростеха" Семен Якубов, чьи слова приводятся пресс-службой.

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ростех, станки