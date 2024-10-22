https://1prime.ru/20241022/rubl-852330722.html
В Минэкономразвития назвали высокой волатильности рубля
В Минэкономразвития назвали высокой волатильности рубля - 22.10.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития назвали высокой волатильности рубля
Наблюдаемая сейчас высокая волатильность рубля к доллару обусловлена отсутствием биржевых валютных торгов. Об этом в кулуарах саммита БРИКС рассказал глава... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T14:54+0300
2024-10-22T14:54+0300
2024-10-22T14:56+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наблюдаемая сейчас высокая волатильность рубля к доллару обусловлена отсутствием биржевых валютных торгов. Об этом в кулуарах саммита БРИКС рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.Министр также добавил, что российское правительство сейчас активно работает над тем, чтобы снизить волатильность национальной валюты. По его словам, в текущих условиях любые крупные покупки экспортерами или импортерами приводят к определенной ослаблению или усилению рубля.К то же время, Решетников не упомянул, сохраняет ли министерство свой прогноз по курсу доллара на конец года в 93,8 рубля за доллар. Но, по его словам, фундаментально ситуация идет в соответствии с прогнозом ведомства."То есть мы понимаем, что у нас очень крепкий торговый баланс, у нас нормально идет экспорт, у нас есть импорт. Да, по разным странам, понятно, есть определенные вопросы, влияют и платежи, и ясно, что, наверное, при каких-то иных обстоятельствах у нас импорт, наверное, был бы побольше, и экспорт был бы побольше", - пояснил министр.
https://1prime.ru/20241022/briks-852328120.html
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россия, рубль, доллар, волатильность
РОССИЯ, рубль, доллар, волатильность
В Минэкономразвития назвали высокой волатильности рубля
Решетников: волатильность рубля к доллару вызвана отсутствием биржевых торгов
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Наблюдаемая сейчас высокая волатильность рубля к доллару обусловлена отсутствием биржевых валютных торгов. Об этом в кулуарах саммита БРИКС рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Министр также добавил, что российское правительство сейчас активно работает над тем, чтобы снизить волатильность национальной валюты. По его словам, в текущих условиях любые крупные покупки экспортерами или импортерами приводят к определенной ослаблению или усилению рубля.
К то же время, Решетников не упомянул, сохраняет ли министерство свой прогноз по курсу доллара на конец года в 93,8 рубля за доллар. Но, по его словам, фундаментально ситуация идет в соответствии с прогнозом ведомства.
"То есть мы понимаем, что у нас очень крепкий торговый баланс, у нас нормально идет экспорт, у нас есть импорт. Да, по разным странам, понятно, есть определенные вопросы, влияют и платежи, и ясно, что, наверное, при каких-то иных обстоятельствах у нас импорт, наверное, был бы побольше, и экспорт был бы побольше", - пояснил министр.
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