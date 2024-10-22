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Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ"

Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ" - 22.10.2024, ПРАЙМ

Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ"

Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:16+0300

2024-10-22T11:16+0300

2024-10-22T11:16+0300

россия

активы

егрюл

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Группа Russ передала свои активы в ООО "РВБ", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ. "ГК Russ передала свои активы в ООО "РВБ" (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ). Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. Речь идет о передаче дочерних юридических лиц ООО "Стинн", - говорится в сообщении. В конце июня Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, а в начале июля учредили ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая на тот момент владела "Русс Аутдор", а ее гендиректором является Роберт Мирзоян. Wildberries летом передал 26 своих юридических лиц совместной компании ООО "РВБ", и оно приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса. В сентябре Wildberries и Russ в рамках слияния получили последнее регуляторное одобрение - согласование Федеральной антимонопольной службой сделки по передаче компаний группы Russ в ООО "РВБ". Теперь эта сделка закрыта.

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россия, активы, егрюл