Рынок в боковике, но есть яркая тема

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил 0,7% и закрылся выше 2770 п. В общем боковик в ожидании пятничного заседания ЦБ. По факту решения регулятора по ключевой ставке ожидается рост волатильности и направленный ход бенчмарка. Предположительно — вверх.Сильнее рынка — акции Полюса (+6,7%). Абсолютный рекордсмен понедельника на фоне неожиданного для рынка анонса высоких дивидендов. По нашим оценкам, золотодобытчик может выплатить до 1300 руб. на акцию. Курс на бирже взлетел на максимумы мая: 14 555 руб. Сегодня может быть еще выше как по технически сильной инерции, так и на фоне обновления унцией золота своего исторического максимума на $2740.Слабее рынка — акции "Яковлев" (-19%). Бумаги стратегического предприятия рухнули на фоне объявления цены допэмиссии акций по 23,17 руб., что намного ниже рынка. Вчера обвал остановился на 30,8 руб., и видимо, это не предел вниз.Рубль прервал укрепление, юань подскочил на 0,9% и выше 13,5. Причина — сокращение ЦБ ликвидности в юанях, что снижает общий объем предложения валюты на рынке и приводит к ослаблению рубля. Тем не менее оценки не меняем: коррекция юаня может возобновиться к 13 на фоне налогового периода, жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А вот внебиржевые доллар и евро спокойно продолжили падать: 96,1 и 104,4. По ним ориентиры: 95 и 103.
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил 0,7% и закрылся выше 2770 п. В общем боковик в ожидании пятничного заседания ЦБ. По факту решения регулятора по ключевой ставке ожидается рост волатильности и направленный ход бенчмарка. Предположительно — вверх.
Сильнее рынка — акции Полюса (+6,7%). Абсолютный рекордсмен понедельника на фоне неожиданного для рынка анонса высоких дивидендов. По нашим оценкам, золотодобытчик может выплатить до 1300 руб. на акцию. Курс на бирже взлетел на максимумы мая: 14 555 руб. Сегодня может быть еще выше как по технически сильной инерции, так и на фоне обновления унцией золота своего исторического максимума на $2740.
Слабее рынка — акции "Яковлев" (-19%). Бумаги стратегического предприятия рухнули на фоне объявления цены допэмиссии акций по 23,17 руб., что намного ниже рынка. Вчера обвал остановился на 30,8 руб., и видимо, это не предел вниз.
Рубль прервал укрепление, юань подскочил на 0,9% и выше 13,5. Причина — сокращение ЦБ ликвидности в юанях, что снижает общий объем предложения валюты на рынке и приводит к ослаблению рубля. Тем не менее оценки не меняем: коррекция юаня может возобновиться к 13 на фоне налогового периода, жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А вот внебиржевые доллар и евро спокойно продолжили падать: 96,1 и 104,4. По ним ориентиры: 95 и 103.
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