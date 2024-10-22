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Рынок в боковике, но есть яркая тема - 22.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241022/rynok-852313467.html
Рынок в боковике, но есть яркая тема
Рынок в боковике, но есть яркая тема - 22.10.2024, ПРАЙМ
Рынок в боковике, но есть яркая тема
Индекс Мосбиржи накануне прибавил 0,7% и закрылся выше 2770 п. В общем боковик в ожидании пятничного заседания ЦБ. По факту решения регулятора по ключевой... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:51+0300
2024-10-22T09:51+0300
экономика
мнения аналитиков
мосбиржа
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852313467.jpg?1729579878
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил 0,7% и закрылся выше 2770 п. В общем боковик в ожидании пятничного заседания ЦБ. По факту решения регулятора по ключевой ставке ожидается рост волатильности и направленный ход бенчмарка. Предположительно — вверх.Сильнее рынка — акции Полюса (+6,7%). Абсолютный рекордсмен понедельника на фоне неожиданного для рынка анонса высоких дивидендов. По нашим оценкам, золотодобытчик может выплатить до 1300 руб. на акцию. Курс на бирже взлетел на максимумы мая: 14 555 руб. Сегодня может быть еще выше как по технически сильной инерции, так и на фоне обновления унцией золота своего исторического максимума на $2740.Слабее рынка — акции "Яковлев" (-19%). Бумаги стратегического предприятия рухнули на фоне объявления цены допэмиссии акций по 23,17 руб., что намного ниже рынка. Вчера обвал остановился на 30,8 руб., и видимо, это не предел вниз.Рубль прервал укрепление, юань подскочил на 0,9% и выше 13,5. Причина — сокращение ЦБ ликвидности в юанях, что снижает общий объем предложения валюты на рынке и приводит к ослаблению рубля. Тем не менее оценки не меняем: коррекция юаня может возобновиться к 13 на фоне налогового периода, жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А вот внебиржевые доллар и евро спокойно продолжили падать: 96,1 и 104,4. По ним ориентиры: 95 и 103.
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Михаил Зельцер
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мнения аналитиков, мосбиржа, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Мосбиржа, Рынок
09:51 22.10.2024
 

Рынок в боковике, но есть яркая тема

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне прибавил 0,7% и закрылся выше 2770 п. В общем боковик в ожидании пятничного заседания ЦБ. По факту решения регулятора по ключевой ставке ожидается рост волатильности и направленный ход бенчмарка. Предположительно — вверх.
Сильнее рынка — акции Полюса (+6,7%). Абсолютный рекордсмен понедельника на фоне неожиданного для рынка анонса высоких дивидендов. По нашим оценкам, золотодобытчик может выплатить до 1300 руб. на акцию. Курс на бирже взлетел на максимумы мая: 14 555 руб. Сегодня может быть еще выше как по технически сильной инерции, так и на фоне обновления унцией золота своего исторического максимума на $2740.
Слабее рынка — акции "Яковлев" (-19%). Бумаги стратегического предприятия рухнули на фоне объявления цены допэмиссии акций по 23,17 руб., что намного ниже рынка. Вчера обвал остановился на 30,8 руб., и видимо, это не предел вниз.
Рубль прервал укрепление, юань подскочил на 0,9% и выше 13,5. Причина — сокращение ЦБ ликвидности в юанях, что снижает общий объем предложения валюты на рынке и приводит к ослаблению рубля. Тем не менее оценки не меняем: коррекция юаня может возобновиться к 13 на фоне налогового периода, жесткой ДКП ЦБ и увеличения лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А вот внебиржевые доллар и евро спокойно продолжили падать: 96,1 и 104,4. По ним ориентиры: 95 и 103.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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