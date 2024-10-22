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Рынок подрастает, позитива больше

Рынок подрастает, позитива больше - 22.10.2024, ПРАЙМ

Рынок подрастает, позитива больше

В понедельник, 21 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 96,06 рубля, евро/рубль - на 0,37%, до 104,02 | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T08:41+0300

2024-10-22T08:41+0300

2024-10-22T08:41+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В понедельник, 21 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,83%, до 96,06 рубля, евро/рубль - на 0,37%, до 104,02 рубля, юань/рубль - на 0,89%, до 13,50 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 22 октября: доллар - 96,0924 рубля, евро - 104,4016 рубля.После трех дней укрепления рубля валюты скорректировались. Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару. Рубль больше просел к доллару и юаню. Этому способствовали общее укрепление доллара на международном валютном рынке и снижение Центральным банком России лимитов по операциям однодневного валютного свопа с 25 до 20 миллиарда юаней.Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103,83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС. Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к осторожному и целенаправленному снижению ставок, ожидая их стабилизации значительно выше допандемийных уровней. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение зависимости от данных. Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4,192%, что также оказало дополнительную поддержку доллару.Баррель Brent подорожал на 1,16%, до 74,02 доллара против внутридневного максимума 74,57 доллара. Есть несколько причин роста цен на нефть вопреки укреплению доллара.В первую очередь отмечу сильные экономические данные из Китая. ВВП страны показал рост на 4,6% в третьем квартале, что полностью совпало с рыночными ожиданиями. Для меня это важный сигнал устойчивости китайской экономики.Особое внимание обращаю на неожиданное решение Народного банка Китая о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 3,1%. Это более агрессивное снижение, чем ожидал рынок. Считаю это серьезным стимулом для роста потребления и экономической активности в крупнейшей стране-импортере нефти.Позитивным фактором также считаю улучшение делового оптимизма в Китае - индекс доверия малых и средних предприятий вырос до 50,7 пункта. Такой рост выше нейтральной отметки 50 пунктов говорит о восстановлении деловой активности.Несмотря на текущий рост нефтяных котировок, я бы отметил сохраняющиеся риски. Рынок все еще находится под давлением опасений по поводу замедления спроса, о чем свидетельствуют недавние прогнозы ОПЕК и МЭА. Глава МЭА Фатих Бироль также предупреждает о продолжающемся влиянии слабости китайской экономики на глобальный спрос на нефть в ближайшие годы.Во вторник, 22 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,09 доллара. Покупателям нужно пройти два уровня (75,00 и 76,20 доллара), чтобы переломить локальный нисходящий тренд от вершины 81,17 доллара. Если покупатели ослабят позиции и не станут проходить 75 долларов, то придется рассмотреть снижение до 71,80 доллара.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 96,06 рубля. Следим за сопротивлением 96,30 рубля с открытия основной сессии. Его пробой приведет к росту пары до 96,80. Если торговый день закроется ниже 95,75 рубля, тогда ждем теста 95 рубля. Приближающийся пик налоговых платежей сейчас на стороне рубля.Индекс Мосбиржи вырос на 0,57%, до 2767,71 п., индекс РТС - на 0,91%, до 907,34 п. Российский рынок акций начал день с роста, но к концу основной сессии Индекс МосБиржи утратил около половины своих дневных достижений. Ослабление рубля и рост цен на нефть способствовали повышению индекса. Вроде сейчас индекс опять встал для нового ралли, но смогут ли покупатели прорваться к 2795 п., остается загадкой. Индекс остается торговаться в боковом тренде между уровнями 2725 и 2830 п.п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги