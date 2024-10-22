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Отступили от дневных пиков

Отступили от дневных пиков - 22.10.2024, ПРАЙМ

Отступили от дневных пиков

В понедельник на рынке преобладали позитивные настроения, хотя ближе к окончанию торговой сессии отступили от максимумов дня. Тем не менее по итогам торгов... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T08:44+0300

2024-10-22T08:44+0300

2024-10-22T08:44+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В понедельник на рынке преобладали позитивные настроения, хотя ближе к окончанию торговой сессии отступили от максимумов дня. Тем не менее по итогам торгов индекс МосБиржи показал рост на 0,57% до 2767,71 п., индекс РТС – на 0,91% до 907,34 п. Индекс государственных облигаций RGBI консолидируется вблизи многомесячных минимумов в ожидании решения по ключевой ставке.Позитивной динамике на рынке акций способствовала стабилизация нефтяных котировок и умеренное ослабление рубля. Котировки Brent прервали пятидневное снижение, в то время как к китайскому юаню рубль ослаб на 0,88%. Текущий баланс рисков пока складывается в пользу стабилизации валютного курса вокруг сложившихся уровней. С одной стороны, Банк России ранее отметил восстановление объемов импорта, что провоцирует рост спроса на валюту. С другой стороны, предложение валюты со стороны экспортеров на фоне налогового периода выступает в качестве уравновешивающего фактора.Результаты РусАгро за III квартал 2024 года отражают рост выручки на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 82,8 миллиарда рублей. Позитивная динамика в основном обусловлена результатами масложирового сегмента (на который приходится 56% от выручки), выручка в котором увеличилась на 17% до 46,6 миллиарда рублей. В то же время сахарный и сельскохозяйственные сегменты немного просели из-за неурожая и временного запрета на экспорт сахара в июле и августе 2024 года.Северсталь опубликовала результаты за III квартал 2024 года. Производство стали и чугуна снизилось на 8% и 11% соответственно. Причиной стал ремонт конвертерной печи и падение темпов строительства. Тем не менее по сравнению с тем же периодом прошлого года выручка увеличилась на 14% до 219,1 миллиарда рублей. на фоне роста продаж и повышения доли готовой продукции. Кроме того, директоров компании рекомендовал дивиденды за III квартал в размере 49,06 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 5% по текущим котировкам.Операционные результаты Европлана за 9 месяцев 2024 года демонстрируют умеренный рост основного бизнеса. С января по сентябрь 2024 года компания закупила и передала в лизинг более 43 тыс. единиц автотранспорта и техники на сумму 184,7 миллиарда рублей. с НДС. За 9 месяцев с начала 2024 года количество лизинговых сделок выросло на 11% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а общее число сделок компании достигло 655 тыс. Общие темпы роста бизнеса немного сократились из-за ужесточения денежно-кредитной политики, что приводит к удорожанию лизинга.Акции Полюс золото подорожали на фоне новости о том, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о дивидендах за последние 12 месяцев. Согласно дивидендной политике, выплата может составить 30% от выручки EBITDA, что соответствует 1100-1200 руб. на одну акцию (дивидендная доходность около 8,3%-8,8% по текущим котировкам). Для рынка это неожиданное решение, т. к. инвесторы не ожидали дивидендов от компании ранее, чем завершится строительства Сухого лога в 2028 году. Выплата дивидендов приведет к переоценке акций из-за нивелирования риска корпоративного управления. По нашей оценке, потенциал дальнейшего роста котировок акций Полюс золото составляет 16000-17500 руб., учитывая текущий показатель EV/EBITDA на уровне 3,5х, стабильные дивиденды и сохранение высоких цен на золото.

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Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль, мосбиржа, биржевые торги