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СМИ: "Сбер" повышает ставки на 3 п.п. по рыночным ипотечным программам - 22.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: "Сбер" повышает ставки на 3 п.п. по рыночным ипотечным программам
СМИ: "Сбер" повышает ставки на 3 п.п. по рыночным ипотечным программам - 22.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Сбер" повышает ставки на 3 п.п. по рыночным ипотечным программам
"Сбер" с 22 октября поднимает процентные ставки на 3 процентных пункта по всем рыночным программам ипотеки - минимальная ставка на новостройки через сервис... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T06:16+0300
2024-10-22T06:16+0300
недвижимость
сбербанк
ипотека
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Сбер" с 22 октября поднимает процентные ставки на 3 процентных пункта по всем рыночным программам ипотеки - минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" теперь составляет 24,9%, также с октября банк возобновляет выдачи по семейной ипотеке, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя банка. "Сбербанк с 22 октября меняет условия ипотечного кредитования. Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%", - пишет говорится в публикации. По всем ранее одобренным заявкам ипотечные кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября. Также с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте "Домклик" выдачи по семейной ипотеке. Кроме того, меняются условия выдачи кредитов на приобретение квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: семейной ипотеке, дальневосточной и арктической.В статье говорится, что размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее – 20,1%).
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сбербанк, ипотека
Недвижимость, Сбербанк, ипотека
06:16 22.10.2024
 
СМИ: "Сбер" повышает ставки на 3 п.п. по рыночным ипотечным программам

"Ведомости": "Сбер" повышает ставки на 3 п.п. по рыночным ипотечным программам

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и домик
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Сбер" с 22 октября поднимает процентные ставки на 3 процентных пункта по всем рыночным программам ипотеки - минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" теперь составляет 24,9%, также с октября банк возобновляет выдачи по семейной ипотеке, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя банка.
"Сбербанк с 22 октября меняет условия ипотечного кредитования. Банк повышает ставки на 3 п. п. по всем рыночным программам: минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" составляет теперь 24,9%, на вторичную недвижимость – 24,6%", - пишет говорится в публикации.
По всем ранее одобренным заявкам ипотечные кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
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17 октября, 11:18
Также с 22 октября Сбербанк возобновляет на сайте "Домклик" выдачи по семейной ипотеке. Кроме того, меняются условия выдачи кредитов на приобретение квартиры в новостройке (готовое или строящееся жилье) по всем действующим льготным программам: семейной ипотеке, дальневосточной и арктической.
В статье говорится, что размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее – 20,1%).
 
НедвижимостьСбербанкипотека
 
 
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