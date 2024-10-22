https://1prime.ru/20241022/sber-852331618.html
"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения
"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения
Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T15:24+0300
2024-10-22T15:24+0300
2024-10-22T15:24+0300
россия
сбербанк
мобильное приложение
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и необходимо скачать новую версию приложения, выяснило РИА Новости. "Скачайте новое приложение "Бюджет Онлайн" в App Store или по ссылке из СМС с номера 900. Вход в эту версию приложения больше недоступен", - говорится в уведомлении. Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что новое официальное приложение банка снова появилось в App Store - "Бюджет Онлайн", это последняя версия приложения в этом году, которую можно скачать онлайн. В случае удаления ее из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения. Также в пресс-службе отметили, что старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 в скором времени будут отключены.
https://1prime.ru/20241022/sberbank-852313042.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк, мобильное приложение
РОССИЯ, Сбербанк, мобильное приложение
"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения
Сбербанк начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и необходимо скачать новую версию приложения, выяснило РИА Новости.
"Скачайте новое приложение "Бюджет Онлайн" в App Store или по ссылке из СМС с номера 900. Вход в эту версию приложения больше недоступен", - говорится в уведомлении.
Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что новое официальное приложение банка снова появилось в App Store - "Бюджет Онлайн", это последняя версия приложения в этом году, которую можно скачать онлайн. В случае удаления ее из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения.
Также в пресс-службе отметили, что старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 в скором времени будут отключены.
В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка