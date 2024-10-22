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"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения

"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения

Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T15:24+0300

2024-10-22T15:24+0300

2024-10-22T15:24+0300

россия

сбербанк

мобильное приложение

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и необходимо скачать новую версию приложения, выяснило РИА Новости. "Скачайте новое приложение "Бюджет Онлайн" в App Store или по ссылке из СМС с номера 900. Вход в эту версию приложения больше недоступен", - говорится в уведомлении. Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что новое официальное приложение банка снова появилось в App Store - "Бюджет Онлайн", это последняя версия приложения в этом году, которую можно скачать онлайн. В случае удаления ее из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения. Также в пресс-службе отметили, что старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 в скором времени будут отключены.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, мобильное приложение