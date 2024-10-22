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"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения - 22.10.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения
"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения - 22.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения
Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T15:24+0300
2024-10-22T15:24+0300
россия
сбербанк
мобильное приложение
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и необходимо скачать новую версию приложения, выяснило РИА Новости. "Скачайте новое приложение "Бюджет Онлайн" в App Store или по ссылке из СМС с номера 900. Вход в эту версию приложения больше недоступен", - говорится в уведомлении. Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что новое официальное приложение банка снова появилось в App Store - "Бюджет Онлайн", это последняя версия приложения в этом году, которую можно скачать онлайн. В случае удаления ее из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения. Также в пресс-службе отметили, что старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 в скором времени будут отключены.
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россия, сбербанк, мобильное приложение
РОССИЯ, Сбербанк, мобильное приложение
15:24 22.10.2024
 
"Сбер" начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения

Сбербанк начал отключать доступ к старым версиям мобильного приложения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка начали получать уведомление при входе в старые версии мобильного приложения, в котором говорится, что вход в эту версию недоступен и необходимо скачать новую версию приложения, выяснило РИА Новости.
"Скачайте новое приложение "Бюджет Онлайн" в App Store или по ссылке из СМС с номера 900. Вход в эту версию приложения больше недоступен", - говорится в уведомлении.
Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что новое официальное приложение банка снова появилось в App Store - "Бюджет Онлайн", это последняя версия приложения в этом году, которую можно скачать онлайн. В случае удаления ее из App Store клиентам придется идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения.
Также в пресс-службе отметили, что старые версии приложения 12.15, 14.3 и 14.11 в скором времени будут отключены.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка
09:36
 
РОССИЯСбербанкмобильное приложение
 
 
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