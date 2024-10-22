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В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка - 22.10.2024, ПРАЙМ
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В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка
В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка - 22.10.2024, ПРАЙМ
В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка
В App Store появилось новое официальное мобильное приложение Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе банка. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:36+0300
2024-10-22T09:50+0300
россия
сбербанк
app store
банковская карта
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В App Store появилось новое официальное мобильное приложение Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе банка.Отмечается, что это приложение является последней версией в этом году. Оно получило название "Бюджет Онлайн". Для входа в приложение пользователю понадобится номер действующей карты "Сбера".Среди визуальных новинок указывается "новый дизайн", в среди функциональных достоинств — полезные сервисы и разделы (например, акции и предложения Сбербанка и его партнёров).Кроме того, как уточнили в пресс-службе кредитной организации, после удаления из App Store клиентам придётся идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения, либо вызвать сотрудника выездного сервиса (это бесплатно, но есть не во всех населённых пунктах).
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россия, сбербанк, app store, банковская карта
РОССИЯ, Сбербанк, App Store, банковская карта
09:36 22.10.2024 (обновлено: 09:50 22.10.2024)
 
В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка

Новое официальное мобильное приложение Сбербанка снова появилось в App Store

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В App Store появилось новое официальное мобильное приложение Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе банка.
Отмечается, что это приложение является последней версией в этом году. Оно получило название "Бюджет Онлайн". Для входа в приложение пользователю понадобится номер действующей карты "Сбера".
Среди визуальных новинок указывается "новый дизайн", в среди функциональных достоинств — полезные сервисы и разделы (например, акции и предложения Сбербанка и его партнёров).
Кроме того, как уточнили в пресс-службе кредитной организации, после удаления из App Store клиентам придётся идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения, либо вызвать сотрудника выездного сервиса (это бесплатно, но есть не во всех населённых пунктах).
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