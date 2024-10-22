https://1prime.ru/20241022/sberbank-852313042.html

В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка

В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка - 22.10.2024, ПРАЙМ

В App Store появилось новое официальное приложение Сбербанка

В App Store появилось новое официальное мобильное приложение Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе банка. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:36+0300

2024-10-22T09:36+0300

2024-10-22T09:50+0300

россия

сбербанк

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банковская карта

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В App Store появилось новое официальное мобильное приложение Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе банка.Отмечается, что это приложение является последней версией в этом году. Оно получило название "Бюджет Онлайн". Для входа в приложение пользователю понадобится номер действующей карты "Сбера".Среди визуальных новинок указывается "новый дизайн", в среди функциональных достоинств — полезные сервисы и разделы (например, акции и предложения Сбербанка и его партнёров).Кроме того, как уточнили в пресс-службе кредитной организации, после удаления из App Store клиентам придётся идти в офис, чтобы установить последнюю версию приложения, либо вызвать сотрудника выездного сервиса (это бесплатно, но есть не во всех населённых пунктах).

https://1prime.ru/20241018/sberbank-852252033.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сбербанк, app store, банковская карта