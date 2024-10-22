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Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину
Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину - 22.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину
Автолюбители могут избежать выпадения шипов из зимней шипованной резины, если будут соблюдать несколько правил. Об этом рассказал начальник отдела технической... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:48+0300
2024-10-22T09:52+0300
россия
шипованные шины
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автолюбители могут избежать выпадения шипов из зимней шипованной резины, если будут соблюдать несколько правил. Об этом рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов компании-производителя шин "Кордиант" Алексей Стасюк.Так, эксперт уточнил, что после покупки комплекта зимних шипованных шин обязательной является процедура обкатки, то есть водить автомобиль в "щадящем" режиме со скоростью не выше 80 километров в час.В том случае, если автомобилист не совершает обкатку, он может столкнуться с выпадением шипов. Кроме того, как отмечает Стасюк, обкатку шипованных шин лучше производить до наступления морозов, так как при в холодную погоду шины не будут прогреваться в достаточной степени, вне зависимости от пробега.
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россия, шипованные шины
РОССИЯ, шипованные шины
09:48 22.10.2024 (обновлено: 09:52 22.10.2024)
 
Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину

Автоэксперт Стасюк объяснил, для чего нужно обкатывать новые шипованные шины

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк"Замена шин на автомобиле в автосервисе
Замена шин на автомобиле в автосервисе - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автолюбители могут избежать выпадения шипов из зимней шипованной резины, если будут соблюдать несколько правил. Об этом рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов компании-производителя шин "Кордиант" Алексей Стасюк.
Так, эксперт уточнил, что после покупки комплекта зимних шипованных шин обязательной является процедура обкатки, то есть водить автомобиль в "щадящем" режиме со скоростью не выше 80 километров в час.
В том случае, если автомобилист не совершает обкатку, он может столкнуться с выпадением шипов.
Кроме того, как отмечает Стасюк, обкатку шипованных шин лучше производить до наступления морозов, так как при в холодную погоду шины не будут прогреваться в достаточной степени, вне зависимости от пробега.
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