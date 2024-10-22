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Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину

Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину - 22.10.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, зачем обкатывать новую шипованную резину

Автолюбители могут избежать выпадения шипов из зимней шипованной резины, если будут соблюдать несколько правил. Об этом рассказал начальник отдела технической... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:48+0300

2024-10-22T09:48+0300

2024-10-22T09:52+0300

россия

шипованные шины

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Автолюбители могут избежать выпадения шипов из зимней шипованной резины, если будут соблюдать несколько правил. Об этом рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов компании-производителя шин "Кордиант" Алексей Стасюк.Так, эксперт уточнил, что после покупки комплекта зимних шипованных шин обязательной является процедура обкатки, то есть водить автомобиль в "щадящем" режиме со скоростью не выше 80 километров в час.В том случае, если автомобилист не совершает обкатку, он может столкнуться с выпадением шипов. Кроме того, как отмечает Стасюк, обкатку шипованных шин лучше производить до наступления морозов, так как при в холодную погоду шины не будут прогреваться в достаточной степени, вне зависимости от пробега.

https://1prime.ru/20241019/shiny-852275710.html

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россия, шипованные шины