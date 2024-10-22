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Россия обогнала страны ЕС по поставкам одного продукта в Китай - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Россия обогнала страны ЕС по поставкам одного продукта в Китай
Россия обогнала страны ЕС по поставкам одного продукта в Китай - 22.10.2024, ПРАЙМ
Россия обогнала страны ЕС по поставкам одного продукта в Китай
Россия обгоняет Италию и Бельгию по показателям экспорта шоколада в Китай и сохраняет лидерство с 2021 года, при этом показатели экспорта растут и за первые три | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T12:58+0300
2024-10-22T12:58+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия обгоняет Италию и Бельгию по показателям экспорта шоколада в Китай и сохраняет лидерство с 2021 года, при этом показатели экспорта растут и за первые три квартала текущего года составили 31,8 миллиона долларов, или 11,2 тысячи тонн в натуральном выражении, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Россия занимает первое место в структуре экспорта шоколадных кондитерских изделий в Китай в натуральном выражении. На втором месте расположилась Италия (7,5 тысячи тонн), на третьем — Бельгия (6,3 тысячи тонн). Согласно данным ГТУ КНР (таможни - ред.), в январе-сентябре 2024 года Китай импортировал 11,2 тысячи тонн российских шоколадных кондитерских изделий на 31,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. При этом эксперты пояснили, что "за аналогичный период прошлого года поставки составили 7,8 тысячи тонн на 20,7 миллиона долларов США. Год к году импорт вырос в 1,4 раза в натуральном выражении и в 1,5 раза в стоимостном". Раннее "Агроэкспорт" сообщал, что Россия - лидер среди поставщиков шоколадных изделий в Китай с 2021 года, причем к тому моменту экспорт уже вырос за пять лет девятикратно: если в 2015 году в Поднебесную отправилось 7 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий, то в 2020 году – уже 64 тысячи тонн.
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россия, китай, ес, мировая торговля
РОССИЯ, КИТАЙ, ЕС, мировая торговля
12:58 22.10.2024
 
Россия обогнала страны ЕС по поставкам одного продукта в Китай

"Агроэкспорт": Россия обгоняет Италию и Бельгию по поставкам шоколада в Китай

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия обгоняет Италию и Бельгию по показателям экспорта шоколада в Китай и сохраняет лидерство с 2021 года, при этом показатели экспорта растут и за первые три квартала текущего года составили 31,8 миллиона долларов, или 11,2 тысячи тонн в натуральном выражении, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Россия занимает первое место в структуре экспорта шоколадных кондитерских изделий в Китай в натуральном выражении. На втором месте расположилась Италия (7,5 тысячи тонн), на третьем — Бельгия (6,3 тысячи тонн). Согласно данным ГТУ КНР (таможни - ред.), в январе-сентябре 2024 года Китай импортировал 11,2 тысячи тонн российских шоколадных кондитерских изделий на 31,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.
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При этом эксперты пояснили, что "за аналогичный период прошлого года поставки составили 7,8 тысячи тонн на 20,7 миллиона долларов США. Год к году импорт вырос в 1,4 раза в натуральном выражении и в 1,5 раза в стоимостном".
Раннее "Агроэкспорт" сообщал, что Россия - лидер среди поставщиков шоколадных изделий в Китай с 2021 года, причем к тому моменту экспорт уже вырос за пять лет девятикратно: если в 2015 году в Поднебесную отправилось 7 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий, то в 2020 году – уже 64 тысячи тонн.
 
РОССИЯКИТАЙЕСмировая торговля
 
 
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