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Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России
Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России
Использование "серых" сим-карт в России удалось почти полностью победить в ходе борьбы с мошенничеством в стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:35+0300
2024-10-22T17:35+0300
россия
игорь краснов
сим-карта
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - ПРАЙМ. Использование "серых" сим-карт в России удалось почти полностью победить в ходе борьбы с мошенничеством в стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование "серых" сим-карт", - сказал он на первом саммите руководителей прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Ранее гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов сообщал, что "серые" сим-карты могут быть точками проникновения зарубежного трафика в обход киберзащиты, а также источниками кибератак и мошенничества. В июне в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении и не более 10 номеров на одно лицо. Как позже заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ко второму чтению будет проработан пункт о предоставлении иностранцами сведений о законности их нахождения в РФ при заключении абонентского договора. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
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россия, игорь краснов, сим-карта
РОССИЯ, Игорь Краснов, сим-карта
17:35 22.10.2024
 
Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России

Краснов: использование "серых" сим-карт удалось почти полностью побороть в РФ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - ПРАЙМ. Использование "серых" сим-карт в России удалось почти полностью победить в ходе борьбы с мошенничеством в стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование "серых" сим-карт", - сказал он на первом саммите руководителей прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро.
Ранее гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов сообщал, что "серые" сим-карты могут быть точками проникновения зарубежного трафика в обход киберзащиты, а также источниками кибератак и мошенничества.
В июне в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении и не более 10 номеров на одно лицо. Как позже заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ко второму чтению будет проработан пункт о предоставлении иностранцами сведений о законности их нахождения в РФ при заключении абонентского договора.
Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".
 
РОССИЯИгорь Красновсим-карта
 
 
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