https://1prime.ru/20241022/sim-karta-852338885.html

Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России

Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России - 22.10.2024, ПРАЙМ

Краснов рассказал об успехах в борьбе с серыми сим-картами в России

Использование "серых" сим-карт в России удалось почти полностью победить в ходе борьбы с мошенничеством в стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:35+0300

2024-10-22T17:35+0300

2024-10-22T17:35+0300

россия

игорь краснов

сим-карта

https://cdnn.1prime.ru/img/84047/50/840475067_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6879849a1709adb07c7d719d913dba46.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 окт - ПРАЙМ. Использование "серых" сим-карт в России удалось почти полностью победить в ходе борьбы с мошенничеством в стране, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование "серых" сим-карт", - сказал он на первом саммите руководителей прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро. Ранее гендиректор ГК "Солар" Игорь Ляпунов сообщал, что "серые" сим-карты могут быть точками проникновения зарубежного трафика в обход киберзащиты, а также источниками кибератак и мошенничества. В июне в Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении и не более 10 номеров на одно лицо. Как позже заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, ко второму чтению будет проработан пункт о предоставлении иностранцами сведений о законности их нахождения в РФ при заключении абонентского договора. Первый саммит руководителей прокурорских служб "Группы двадцати" (PG20) проходит в Рио-де-Жанейро 21-22 октября. Его цель – создание глобальной площадки для диалога между генеральными прокурорами, обсуждения стратегических правовых вопросов современности. По итогам встречи участники должны будут утвердить Рио-де-Жанейрскую декларацию саммита руководителей прокурорских служб "Группы двадцати".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, игорь краснов, сим-карта