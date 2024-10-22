https://1prime.ru/20241022/slivochnoe-maslo-852312119.html

Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла

Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла - 22.10.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла

Крупные российские производители сливочного масла начали сообщать о приостановке его производства или снижении объема поставок. Об этом сообщает издание... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:11+0300

2024-10-22T09:11+0300

2024-10-22T09:15+0300

россия

молоко

ретейл

масло

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МОСКВА 22 окт - ПРАЙМ. Крупные российские производители сливочного масла начали сообщать о приостановке его производства или снижении объема поставок. Об этом сообщает издание "Известия".Утверждается, что речь идет о таких поставщиках, как "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и другие. Главной причиной приостановки производства сливочного масла является нехватка сырья и рост производственных затрат.Всего такое уведомление направили более десяти компаний. Например, компания H&N, которая производит продукцию под брендом "Простоквашино", объявила ретейлерам о временной остановке отгрузок масла жирностью 72,5 и 82 процентов, начиная с 1 сентября. Также многие компании сообщили о приостановке отгрузок с 1 октября.В то же время, как рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли, нехватки сливочного масла в магазинах не зафиксировано.

https://1prime.ru/20240925/moloko-851784277.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, молоко, ретейл, масло