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Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла
Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла - 22.10.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла
Крупные российские производители сливочного масла начали сообщать о приостановке его производства или снижении объема поставок. Об этом сообщает издание... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:11+0300
2024-10-22T09:15+0300
россия
молоко
ретейл
масло
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МОСКВА 22 окт - ПРАЙМ. Крупные российские производители сливочного масла начали сообщать о приостановке его производства или снижении объема поставок. Об этом сообщает издание "Известия".Утверждается, что речь идет о таких поставщиках, как "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и другие. Главной причиной приостановки производства сливочного масла является нехватка сырья и рост производственных затрат.Всего такое уведомление направили более десяти компаний. Например, компания H&amp;N, которая производит продукцию под брендом "Простоквашино", объявила ретейлерам о временной остановке отгрузок масла жирностью 72,5 и 82 процентов, начиная с 1 сентября. Также многие компании сообщили о приостановке отгрузок с 1 октября.В то же время, как рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли, нехватки сливочного масла в магазинах не зафиксировано.
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россия, молоко, ретейл, масло
РОССИЯ, молоко, ретейл, масло
09:11 22.10.2024 (обновлено: 09:15 22.10.2024)
 
Россиян предупредили о приостановке отгрузок сливочного масла

"Известия": крупные поставщики остановили поставки сливочного масла в магазины

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетитель в супермаркете
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА 22 окт - ПРАЙМ. Крупные российские производители сливочного масла начали сообщать о приостановке его производства или снижении объема поставок. Об этом сообщает издание "Известия".
Утверждается, что речь идет о таких поставщиках, как "Простоквашино", "Село Зеленое", "Масло сливочное крестьянское" и другие. Главной причиной приостановки производства сливочного масла является нехватка сырья и рост производственных затрат.
Всего такое уведомление направили более десяти компаний. Например, компания H&N, которая производит продукцию под брендом "Простоквашино", объявила ретейлерам о временной остановке отгрузок масла жирностью 72,5 и 82 процентов, начиная с 1 сентября. Также многие компании сообщили о приостановке отгрузок с 1 октября.
В то же время, как рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли, нехватки сливочного масла в магазинах не зафиксировано.
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РОССИЯмолокоретейлмасло
 
 
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