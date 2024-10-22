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Российские банки предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Российские банки предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества
Российские банки предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества - 22.10.2024, ПРАЙМ
Российские банки предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества
Банки в РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей, сообщил... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T14:56+0300
2024-10-22T14:56+0300
мошенничество
россия
банки
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банки в РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на всероссийской онлайн-конференции про личные финансы и инвестиции "Толк". "Если говорить уже о статистике этого года, уже по количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 миллионов попыток... Мы фактически уже за полгода подошли к цифре, которая была по результатам 2023 года, общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей", - сказал Уваров, говоря о статистике по предотвращенному фроду. Он также напомнил, что ЦБ в 2024 году передал операторам связи информацию о порядка 100 тысячах мошеннических номеров телефонов. При этом отметил, что за полгода была направлена в Генпрокуратуру информация о порядка 25 тысячах интернет-ресурсов.
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россия, банки
Мошенничество, РОССИЯ, Банки
14:56 22.10.2024
 
Российские банки предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества

ЦБ: банки в России в 2024 году предотвратили 30 млн попыток мошенничества

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Банки в РФ в 2024 году предотвратили 30 миллионов попыток мошенничества, а общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на всероссийской онлайн-конференции про личные финансы и инвестиции "Толк".
"Если говорить уже о статистике этого года, уже по количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 миллионов попыток... Мы фактически уже за полгода подошли к цифре, которая была по результатам 2023 года, общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 триллиона рублей", - сказал Уваров, говоря о статистике по предотвращенному фроду.
Он также напомнил, что ЦБ в 2024 году передал операторам связи информацию о порядка 100 тысячах мошеннических номеров телефонов. При этом отметил, что за полгода была направлена в Генпрокуратуру информация о порядка 25 тысячах интернет-ресурсов.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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