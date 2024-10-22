https://1prime.ru/20241022/spg-852312488.html

США пригрозили продолжить "закручивать гайки" против экспорта СПГ из России

США пригрозили продолжить "закручивать гайки" против экспорта СПГ из России - 22.10.2024, ПРАЙМ

США пригрозили продолжить "закручивать гайки" против экспорта СПГ из России

США продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с целью уменьшения доходов РФ от энергоресурсов, заявил... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:18+0300

2024-10-22T09:18+0300

2024-10-22T09:18+0300

энергетика

сша

россия

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_212:0:2424:1244_1920x0_80_0_0_62c989664e1bdae238cc9f2ceb24e6b8.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. США продолжат "закручивать гайки" в отношении экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с целью уменьшения доходов РФ от энергоресурсов, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт. Минфин США в ноябре 2023 года внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка". В Москве ранее не раз заявляли, что санкциями против России США продвигают свой СПГ в Европу по завышенным ценам. В МИД РФ обращали внимание на то, что Запад не устраивает Россия как "ответственный, чистоплотный, добросовестный участник мировой энергетической среды". Там добавили, что ангосаксы стремятся управлять всей мировой энергетикой, а США уже не могут поддерживать темпы собственного развития на заявленных уровнях, поэтому им остается только влиять на мировые темпы развития. Но Россию это не останавливает, добавили в МИД РФ. "Наша цель в случае с Россией проста: уменьшить доходы, которые она получает от своих нефтяных и газовых ресурсов", - заявил Пайетт в интервью агентству Блумберг. Он утверждает, что их "политика работает". "Я не могу спекулировать о будущих санкциях, но могу сказать вам, что мы очень, очень внимательно наблюдаем за тем, куда направляются попавшие под санкции российские грузы, и вы можете быть уверены, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена намерена продолжить закручивать гайки в отношении экспорта российского СПГ", - добавил он. Как следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы в октябре, выручка США от экспорта сжиженного природного газа в Евросоюз в августе сокращалась второй месяц подряд, обновив минимум с ноября 2021 года. Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз, при этом заняв максимальную за девять кварталов долю рынка, следовало из анализа РИА Новости данных аналитической компании Bruegel. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В России также не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20241022/gaz-852311861.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, спг