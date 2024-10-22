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Бывший вице-президент США сделал мрачное заявление о ВПК страны - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Бывший вице-президент США сделал мрачное заявление о ВПК страны
Бывший вице-президент США сделал мрачное заявление о ВПК страны - 22.10.2024, ПРАЙМ
Бывший вице-президент США сделал мрачное заявление о ВПК страны
Соединенные Штаты неуклонно теряют свое военно-техническое превосходство в мире. Таким мнением в материале для газеты The Wall Street Journal поделился бывший... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T14:39+0300
2024-10-22T14:39+0300
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты неуклонно теряют свое военно-техническое превосходство в мире. Таким мнением в материале для газеты The Wall Street Journal поделился бывший вице-президент США при Джордже Буше-старшем Дэн Куэйл."Устойчивая эрозия американского технического превосходства в обороне и боевых действиях. Наши военные используют корабли и самолеты, которые были построены десятилетия назад", - сказано в тексте публикации.По словам Куэйла, Китай опережает США в инвестициях в автономное, гиперзвуковое, кибернетическое и космическое оружие. Это подтверждает предыдущее заявление адмирала Майка Маллена, который отметил, что Китай может превзойти США в области инноваций, если Пентагон не проведет соответствующие реформы.Кроме того, статья в газете Washington Post сообщает о кризисе в американских вооруженных силах из-за дефицита кадров и снижения престижа военной службы. Все эти факторы указывают на изменение баланса военной мощи в мире и угрозу для американского военного превосходства.
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Политика, США
14:39 22.10.2024
 
Бывший вице-президент США сделал мрачное заявление о ВПК страны

Бывший вице-президент Куэйл: США неуклонно теряют свое военное превосходство

© РИА Новости . Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США перед Монументом Вашингтону
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Юки Ивамура
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты неуклонно теряют свое военно-техническое превосходство в мире. Таким мнением в материале для газеты The Wall Street Journal поделился бывший вице-президент США при Джордже Буше-старшем Дэн Куэйл.
"Устойчивая эрозия американского технического превосходства в обороне и боевых действиях. Наши военные используют корабли и самолеты, которые были построены десятилетия назад", - сказано в тексте публикации.
По словам Куэйла, Китай опережает США в инвестициях в автономное, гиперзвуковое, кибернетическое и космическое оружие. Это подтверждает предыдущее заявление адмирала Майка Маллена, который отметил, что Китай может превзойти США в области инноваций, если Пентагон не проведет соответствующие реформы.
Кроме того, статья в газете Washington Post сообщает о кризисе в американских вооруженных силах из-за дефицита кадров и снижения престижа военной службы. Все эти факторы указывают на изменение баланса военной мощи в мире и угрозу для американского военного превосходства.
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