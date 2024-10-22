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МВФ повысил прогноз роста экономики США
МВФ повысил прогноз роста экономики США - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста экономики США
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:06+0300
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз повышен на 0,3 процентного пункта по сравнению с отчетом в июле. Рост американской экономики в 2023 году МВФ оценил в 2,9%. Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов. Тем не менее, в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.
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МВФ повысил прогноз роста экономики США
МВФ повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз повышен на 0,3 процентного пункта по сравнению с отчетом в июле. Рост американской экономики в 2023 году МВФ оценил в 2,9%.
Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов.
Тем не менее, в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.