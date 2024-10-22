Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ повысил прогноз роста экономики США - 22.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241022/ssha-852334253.html
МВФ повысил прогноз роста экономики США
МВФ повысил прогноз роста экономики США - 22.10.2024, ПРАЙМ
МВФ повысил прогноз роста экономики США
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:06+0300
2024-10-22T16:06+0300
экономика
сша
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз повышен на 0,3 процентного пункта по сравнению с отчетом в июле. Рост американской экономики в 2023 году МВФ оценил в 2,9%. Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов. Тем не менее, в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мвф
Экономика, США, МВФ
16:06 22.10.2024
 
МВФ повысил прогноз роста экономики США

МВФ повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз повышен на 0,3 процентного пункта по сравнению с отчетом в июле. Рост американской экономики в 2023 году МВФ оценил в 2,9%.
Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов.
Тем не менее, в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.
 
ЭкономикаСШАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала