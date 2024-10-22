https://1prime.ru/20241022/ssha-852334253.html

МВФ повысил прогноз роста экономики США

МВФ повысил прогноз роста экономики США - 22.10.2024, ПРАЙМ

МВФ повысил прогноз роста экономики США

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:06+0300

2024-10-22T16:06+0300

2024-10-22T16:06+0300

экономика

сша

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики США в 2024 году до 2,8%, а в 2025 году - до 2,2%, следует из опубликованного доклада организации. Согласно представленной табличной информации, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с июльским ожиданием. На следующий год прогноз повышен на 0,3 процентного пункта по сравнению с отчетом в июле. Рост американской экономики в 2023 году МВФ оценил в 2,9%. Как отметили в фонде, повышение прогноза на текущий год объясняется более сильным уровнем потребления, что стало возможно благодаря росту реальных доходов населения, а также ростом инвестиций нерезидентов. Тем не менее, в 2025 году рост американской экономики замедлится до 2,2% в результате постепенного ужесточения фискальной политики и охлаждения рынка труда в США, что приведет к снижению объема внутреннего потребления. В результате рост ВВП будет ниже своего потенциального уровня.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, мвф