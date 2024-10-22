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В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций - 22.10.2024, ПРАЙМ
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В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций
В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций - 22.10.2024, ПРАЙМ
В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций
На следующей неделе Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T17:51+0300
2024-10-22T17:51+0300
россия
сша
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. На следующей неделе Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.Отмечается, что также будут введены санкции против лиц в третьих странах. По словам американского министра, США продолжают бороться и с обходом антироссийских санкций."На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах", - сказала она журналистам во вторник. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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россия, сша, санкции против рф
РОССИЯ, США, санкции против РФ
17:51 22.10.2024
 
В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций

Глава Минфина США объявила о новом пакете антироссийских санкций

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. На следующей неделе Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
Отмечается, что также будут введены санкции против лиц в третьих странах. По словам американского министра, США продолжают бороться и с обходом антироссийских санкций.
"На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах", - сказала она журналистам во вторник.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
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21 октября, 09:06
 
РОССИЯСШАсанкции против РФ
 
 
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