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В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций

В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций - 22.10.2024, ПРАЙМ

В США анонсировали новый пакет антироссийских санкций

На следующей неделе Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен. | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T17:51+0300

2024-10-22T17:51+0300

2024-10-22T17:51+0300

россия

сша

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. На следующей неделе Соединенные Штаты намерены ввести новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.Отмечается, что также будут введены санкции против лиц в третьих странах. По словам американского министра, США продолжают бороться и с обходом антироссийских санкций."На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах", - сказала она журналистам во вторник. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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россия, сша, санкции против рф