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WSA зафиксировала сокращение объемов выплавки стали в мире

WSA зафиксировала сокращение объемов выплавки стали в мире - 22.10.2024, ПРАЙМ

WSA зафиксировала сокращение объемов выплавки стали в мире

Мировое производство стали в сентябре уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 143,6 миллиона тонн, следует из данных World... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T14:58+0300

2024-10-22T14:58+0300

2024-10-22T14:58+0300

экономика

wsa

сталь

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировое производство стали в сентябре уменьшилось на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 143,6 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 71 стране, отчитывающейся перед WSA, в сентябре 2024 года составило 143,6 миллиона тонн, что на 4,7% меньше, чем в сентябре 2023 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. В частности, выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ за отчетный месяц снизилась на 7,6% - до 6,8 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она уменьшилась на 10,3%, до 5,6 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 10,5 миллиона тонн стали, на 0,3% больше, чем год назад; Африки - 1,9 миллиона тонн (рост на 2,6%). Ближний Восток снизил этот показатель на 23%, до 3,5 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке уменьшилась на 3,4%, до 8,6 миллиона тонн, в США - увеличилась на 1,2%, до 6,7 миллиона. Государства Азии и Океании произвели в сентябре 105,3 миллиона тонн стали (спад на 5%). Непосредственно в Китае выпуск снизился на 6,1%, примерно до 77,1 миллиона тонн. В Индии он сократился на 0,2% - до 11,7 миллиона тонн. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире составила 1,849 миллиарда тонн, что практически соответствует уровню предшествовавшего года. Выпуск стали в России составил 75,8 миллиона тонн, увеличившись на 5,6%.

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wsa, сталь