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Российские банки будут повышать ипотечные ставки, заявили эксперты

Российские банки будут повышать ипотечные ставки, заявили эксперты - 22.10.2024, ПРАЙМ

Российские банки будут повышать ипотечные ставки, заявили эксперты

Российские банки будут повышать ставки по рыночной ипотеке либо в преддверии роста ключевой ставки, либо после ее утверждения, как это сделал Сбербанк, считают... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:01+0300

2024-10-22T11:01+0300

2024-10-22T11:01+0300

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российские банки будут повышать ставки по рыночной ипотеке либо в преддверии роста ключевой ставки, либо после ее утверждения, как это сделал Сбербанк, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты финансового рынка. Ранее сообщалось, что Сбербанк с 22 октября повышает ставки на 3 процентных пункта по всем рыночным ипотечным программам. Таким образом, размер первоначального взноса за несколькими исключениями составит теперь минимум 50,1% (ранее – 20,1%). При этом "Сбер" возобновляет выдачи в рамках семейной ипотеки на сайте "Домклик". "Повышение ипотечных ставок, вероятно, происходит в преддверии заседания ЦБ 25 октября, на котором ключевую ставку с наибольшей долей вероятности повысят до 21%. Здесь "Сбер" играет на опережение. Остальные банки либо в ближайшее время примут аналогичные решения, либо все же подождут окончательного вердикта регулятора по ключевой ставке 25 октября", - рассказал гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов. Главный эксперт "Русипотеки" Сергей Гордейко считает, что на решение "Сбера" повлияли отмена Центробанком ограничения по полной стоимости кредита по ипотеке и ожидание роста ключевой ставки. "У нас банки делятся на три категории: большая часть повышает до решения по ключевой ставке, очень маленькая часть - день в день. Еще одна часть принимает такое решение через некоторое время, когда посчитает нужным, чтобы не показывать свою "истеричность". Эта практика была всегда, но сейчас она усугубилась, поскольку первая группа возросла. Никто в банковской среде не смотрит на действия ЦБ оптимистично … Банки уровнем пониже "Сбера" уже это делают, мы просто не замечаем", - рассказал он. Гордейко отметил, что повышение ипотечных ставок не скажется на доле Сбербанка. По словам эксперта, в данном случае можно говорить о сокращении количества покупателей и объема сделок на вторичном рынке недвижимости, а также о росте доли покупок за наличные в будущем. При этом рынок новостроек повышение затронет незначительно, так как покупатели с ипотекой пользуются дисконтами и специальными программами от застройщиков, чего нет на вторичном рынке, добавляет эксперт.

https://1prime.ru/20241022/sber-852310465.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ставки, ипотека