https://1prime.ru/20241022/sud-852327279.html

Wartsila Solutions проиграла в апелляции спор с "Северной верфью"

Wartsila Solutions проиграла в апелляции спор с "Северной верфью" - 22.10.2024, ПРАЙМ

Wartsila Solutions проиграла в апелляции спор с "Северной верфью"

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд во вторник не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T13:41+0300

2024-10-22T13:41+0300

2024-10-22T13:42+0300

россия

суд

wartsila

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – ПРАЙМ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд во вторник не удовлетворил жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу судозавода "Северная верфь" около 3,8 миллиона евро, следует из материалов дела. "Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы резолютивная и мотивировочная части постановления суда второй инстанции. Wartsila Solutions оспаривала решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое в июле 2024 года. Согласно этому судебному акту, с финской компании взыскивается "излишне уплаченный аванс" по контракту с судостроительным заводом "Северная верфь", который был заключен в сентябре 2020 года. Как отмечается в материалах дела, этот контракт предполагал поставку 4 судовых комплектов пропульсивного и вспомогательного оборудования. Wartsila Solutions 27 сентября 2022 года уведомила "Северную верфь" о его расторжении из-за санкций ЕС в отношении России. "Северная верфь" - не единственный судостроительный завод Петербурга, который судится с Wartsila Solutions, а также с ее головной компанией Wartsila Oyj. Так, в апреле арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу Wartsila Solutions на взыскание в пользу "Адмиралтейских верфей" около 2,38 миллиона евро. В конце мая прошлого года "Балтийский завод" выиграл спор с Wartsila Solutions на 5,1 миллиона евро. Это судебное разбирательство было связано с отказом финской компании поставлять оборудование на ледоколы проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Wartsila в июле 2022 года сообщала, что продала часть своих российских подразделений местному руководству, другие были переведены за пределы России, а концерн в целом завершил работу на рынке РФ.

https://1prime.ru/20240904/sud-851328991.html

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россия, суд, wartsila