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УК "Первая" скорректирует в суде свои требования к Euroclear Bank

УК "Первая" скорректирует в суде свои требования к Euroclear Bank - 22.10.2024, ПРАЙМ

УК "Первая" скорректирует в суде свои требования к Euroclear Bank

АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") уточнила суммы обоих своих исков к Euroclear Bank о взыскании убытков,... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T14:48+0300

2024-10-22T14:48+0300

2024-10-22T14:48+0300

экономика

россия

ук "первая"

euroclear bank

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МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. АО "Управляющая компания "Первая" (прежнее название – "Сбер Управление активами") уточнила суммы обоих своих исков к Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных заморозкой из-за санкций этим европейским депозитарием ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель УК "Первая", размер требований уменьшается в связи с произошедшими по президентским указам выплатами в адрес владельцев находящихся под управлением истца ценных бумаг как в части их стоимости, так и в части дохода. Новые суммы исков в суде не назывались. Слушания отложены на январь. Изначально в исковом заявлении, поданном в июле 2023 года, УК "Первая" требовала от ответчика около 184,8 миллиарда рублей, но на заседании в январе снизила размер требований до более чем 104,4 миллиарда. Как ранее сообщил истец, в иске заявлены требования о взыскании убытков в размере стоимости заблокированных ответчиком ценных бумаг и накопленного дохода, процентов и "дохода, который мог бы получить каждый из… учредителей управления, пользуясь и реинвестируя денежные средства, которые были заблокированы ввиду санкций", а также требование о взыскании "неполученного вознаграждения доверительным управляющим". После уточнения в январе убытки в размере стоимости ценных бумаг оценивались в сумму более 84 миллиардов рублей, убытки в размере накопленного дохода – в сумму около 18 миллиардов рублей. На заседании марте истец снова уточнил сумму иска, сообщив, что уменьшает ее на размер дохода, поступившего "по 665-му указу", и на стоимость замещенных облигаций, но увеличивает в отношении упущенной выгоды, размер которой был пересчитан после публикации Euroclear данных о сумме, заработанной им на заблокированных российских бумагах. Новый размер иска тогда тоже не оглашался. В марте же суд ходатайству ответчика разделил требования – требование о взыскании стоимости ценных бумаг было выделено в отдельное дело. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ук "первая", euroclear bank