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ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента

ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента - 22.10.2024, ПРАЙМ

ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента

Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за первые три квартала года увеличилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом годом... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T09:53+0300

2024-10-22T09:53+0300

2024-10-22T09:53+0300

энергетика

россия

электричество

тгк-1

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за первые три квартала года увеличилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 22,375 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. "Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая дочерние общества ПАО "ТГК-1"... за девять месяцев 2024 года составил 22 374,9 миллиона КВт.ч, показав увеличение на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года", - говорится в сообщении. Также отмечается, что выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании увеличилась на 4,6%, что обусловлено высоким уровнем спроса на электроэнергию в Северо-Западном регионе. А выработка гидроэлектростанциями увеличилась на 15,1% за счет высокой водности в регионах деятельности компании на протяжении отчетного периода. Также объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1 составил 17,032 миллиона Гкал, то есть вырос на 7,5% в годовом выражении. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами, поясняется в сообщении.

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россия, электричество, тгк-1