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ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента - 22.10.2024, ПРАЙМ
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ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента
ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента - 22.10.2024, ПРАЙМ
ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента
Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за первые три квартала года увеличилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом годом... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T09:53+0300
2024-10-22T09:53+0300
энергетика
россия
электричество
тгк-1
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за первые три квартала года увеличилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 22,375 миллиарда КВт.ч, сообщила компания. "Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая дочерние общества ПАО "ТГК-1"... за девять месяцев 2024 года составил 22 374,9 миллиона КВт.ч, показав увеличение на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года", - говорится в сообщении. Также отмечается, что выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании увеличилась на 4,6%, что обусловлено высоким уровнем спроса на электроэнергию в Северо-Западном регионе. А выработка гидроэлектростанциями увеличилась на 15,1% за счет высокой водности в регионах деятельности компании на протяжении отчетного периода. Также объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1 составил 17,032 миллиона Гкал, то есть вырос на 7,5% в годовом выражении. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами, поясняется в сообщении.
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россия, электричество, тгк-1
Энергетика, РОССИЯ, электричество, ТГК-1
09:53 22.10.2024
 
ТГК-1 увеличила выработку электроэнергии на 9,3 процента

ТГК-1 в январе-сентябре увеличила выработку электроэнергии до 22,375 млрд КВт.ч.

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг") за первые три квартала года увеличилась на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 22,375 миллиарда КВт.ч, сообщила компания.
"Объем производства электрической энергии ПАО "ТГК-1", включая дочерние общества ПАО "ТГК-1"... за девять месяцев 2024 года составил 22 374,9 миллиона КВт.ч, показав увеличение на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что выработка электроэнергии на тепловых электростанциях компании увеличилась на 4,6%, что обусловлено высоким уровнем спроса на электроэнергию в Северо-Западном регионе. А выработка гидроэлектростанциями увеличилась на 15,1% за счет высокой водности в регионах деятельности компании на протяжении отчетного периода.
Также объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ТГК-1 составил 17,032 миллиона Гкал, то есть вырос на 7,5% в годовом выражении. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами, поясняется в сообщении.
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