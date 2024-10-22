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Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group

Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group - 22.10.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group

Московская биржа прекратит с 25 ноября торги расписками X5 Retail Group, следует из сообщения торговой площадки. | 22.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-22T21:48+0300

2024-10-22T21:48+0300

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торги

x5 retail group

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Московская биржа прекратит с 25 ноября торги расписками X5 Retail Group, следует из сообщения торговой площадки. "Приняты следующие решения: исключить с 25 ноября 2024 года глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. из раздела списка "первый уровень" … Прекратить с 25 ноября торги в ПАО "Московская биржа" указанными ценными бумагами", - говорится в сообщении. Арбитражный суд Московской области в апреле по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму с ООО на ПАО. Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже в начале октября.

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мосбиржа, торги, x5 retail group