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Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group - 22.10.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group
Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group - 22.10.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group
Московская биржа прекратит с 25 ноября торги расписками X5 Retail Group, следует из сообщения торговой площадки. | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T21:48+0300
2024-10-22T21:48+0300
экономика
мосбиржа
торги
x5 retail group
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Московская биржа прекратит с 25 ноября торги расписками X5 Retail Group, следует из сообщения торговой площадки. "Приняты следующие решения: исключить с 25 ноября 2024 года глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. из раздела списка "первый уровень" … Прекратить с 25 ноября торги в ПАО "Московская биржа" указанными ценными бумагами", - говорится в сообщении. Арбитражный суд Московской области в апреле по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму с ООО на ПАО. Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже в начале октября.
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мосбиржа, торги, x5 retail group
Экономика, Мосбиржа, Торги, X5 Retail Group
21:48 22.10.2024
 
Мосбиржа прекратит торги расписками X5 Retail Group

Московская биржа прекратит с 25 ноября торги расписками X5 Retail Group

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Московская биржа прекратит с 25 ноября торги расписками X5 Retail Group, следует из сообщения торговой площадки.
"Приняты следующие решения: исключить с 25 ноября 2024 года глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. из раздела списка "первый уровень" … Прекратить с 25 ноября торги в ПАО "Московская биржа" указанными ценными бумагами", - говорится в сообщении.
Арбитражный суд Московской области в апреле по заявлению Минпромторга РФ приостановил корпоративные права X5 Retail Group NV в ООО "Корпоративный центр Икс 5". После решения суда ООО "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала, а затем сменило организационно-правовую форму с ООО на ПАО.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Мосбиржа прекратила торги ГДР Globaltrans
Вчера, 10:23
Нидерландская X5 Retail Group прекратила листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской бирже в начале октября.
 
ЭкономикаМосбиржаТоргиX5 Retail Group
 
 
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