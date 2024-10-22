https://1prime.ru/20241022/turtsiya-852335622.html

В Турции призвали ограничить открытие новых отелей, пишет СМИ

В Турции призвали ограничить открытие новых отелей, пишет СМИ - 22.10.2024, ПРАЙМ

В Турции призвали ограничить открытие новых отелей, пишет СМИ

Властям турецких курортов следует разработать меры по ограничению открытия новых отелей там, где и действующие заполнены в недостаточной мере, заявил глава... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:36+0300

2024-10-22T16:36+0300

2024-10-22T16:37+0300

турция

туризм

отели

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СТАМБУЛ, 22 окт - ПРАЙМ. Властям турецких курортов следует разработать меры по ограничению открытия новых отелей там, где и действующие заполнены в недостаточной мере, заявил глава совета директоров одной из крупнейших сетей отелей Dedeman Эргюн Демирай. По данным портала Turizm Databank на середину августа, до конца 2026 года в Турции планируется ввести в эксплуатацию около 100 отелей категории 4 и 5 звезд, что эквивалентно более 39 тысячам номеров. "Отели появляются как грибы после дождя. В некоторых районах в существующих отелях степень заполненности ниже 50%, но там все равно выдают разрешения на новые отели. Если вы поедете в Барселону, разрешат ли вам открывать новые отели и рестораны? Нет, потому что есть ограничения... Открылось много отелей, произошел неконтролируемый незапланированный рост. Какой смысл строить новый отель в городе, где отели заполнены максимум на 50-60%? Это безусловно наносит вред, главное во всём - планирование. Общественности и местным властям нужно внимательнее отнестись к этому вопросу и заняться планированием мест", - заявил Демирай газете Dünya. По его мнению, в управлении ряда отелей допускаются ошибки. Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

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турция, туризм, отели