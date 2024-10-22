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Ожидается, что экспорт удобрений из России установит новый рекорд
Ожидается, что экспорт удобрений из России установит новый рекорд - 22.10.2024, ПРАЙМ
Ожидается, что экспорт удобрений из России установит новый рекорд
Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев убежден, что экспорт удобрений из РФ в 2024 году поставит новый рекорд, обновив... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T18:53+0300
2024-10-22T18:53+0300
2024-10-22T18:54+0300
экономика
экспорт удобрений
россия
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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев убежден, что экспорт удобрений из РФ в 2024 году поставит новый рекорд, обновив значение 2021 года. "Наша страна - не только крупный поставщик продовольствия на мировые рынки, но и крупнейший экспортер и второй в мире производитель минеральных удобрений. Доля России в общем объеме мировой торговли удобрениями сегодня около 18%. Каждая шестая импортированная тонна удобрений в мире имеет российское происхождение. Показатели объема экспорта восстановились до рекордного уровня 2021 года. Уверен, что по итогам 2024 года мы его превысим", - написал он в своей колонке для журнала BRICS Magazine. По данным Гурьева, быстрее всего Россия наращивала поставки удобрений в дружественные страны, доля которых в совокупном экспорте России выросла с 69% в 2019 году до 78% в 2023 году. "Африка становится одним из самых динамично растущих направлений российского экспорта удобрений. За пять лет объемы поставок на этот континент удвоились, достигнув 1,6 миллиона тонн в 2023 году", - добавил Гурьев. Аналогичная динамика отмечена в торговле со странами БРИКС, куда направляется примерно половина всего российского экспорта удобрений, продолжил он. По данным главы РАПУ, поставки пяти странам блока в 2023 году выросли на треть, также хороший прирост показывают поставки в Индию, объемы которых в прошлом году выросли в 1,5 раза, до 5,4 миллиона тонн. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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экспорт удобрений, россия, прогноз
Экономика, экспорт удобрений, РОССИЯ, прогноз
Ожидается, что экспорт удобрений из России установит новый рекорд
Глава РАПУ Гурьев: экспорт российских удобрений в 2024 году обновит рекорд
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев убежден, что экспорт удобрений из РФ в 2024 году поставит новый рекорд, обновив значение 2021 года.
"Наша страна - не только крупный поставщик продовольствия на мировые рынки, но и крупнейший экспортер и второй в мире производитель минеральных удобрений. Доля России в общем объеме мировой торговли удобрениями сегодня около 18%. Каждая шестая импортированная тонна удобрений в мире имеет российское происхождение. Показатели объема экспорта восстановились до рекордного уровня 2021 года. Уверен, что по итогам 2024 года мы его превысим", - написал он в своей колонке для журнала BRICS Magazine.
По данным Гурьева, быстрее всего Россия наращивала поставки удобрений в дружественные страны, доля которых в совокупном экспорте России выросла с 69% в 2019 году до 78% в 2023 году.
"Африка становится одним из самых динамично растущих направлений российского экспорта удобрений. За пять лет объемы поставок на этот континент удвоились, достигнув 1,6 миллиона тонн в 2023 году", - добавил Гурьев.
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Аналогичная динамика отмечена в торговле со странами БРИКС, куда направляется примерно половина всего российского экспорта удобрений, продолжил он. По данным главы РАПУ, поставки пяти странам блока в 2023 году выросли на треть, также хороший прирост показывают поставки в Индию, объемы которых в прошлом году выросли в 1,5 раза, до 5,4 миллиона тонн.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.