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Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России
Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России - 22.10.2024, ПРАЙМ
Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России
Польские генералы выступили с угрозами атаковать Калининград или Санкт-Петербург - Российская Федерация может дать серьезный ответ на эти безответственные... | 22.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-22T16:19+0300
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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Польские генералы выступили с угрозами атаковать Калининград или Санкт-Петербург - Российская Федерация может дать серьезный ответ на эти безответственные заявления. О ситуации рассказывается в статье Do Rzeczy.Недавно польская пресса распространила заявление экс-главы Генштаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейчака, который выступил с грозным предупреждением, что в случае нападения России на страны Прибалтики Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и нанесет сокрушительные удары по стратегическим объектам в радиусе 300 км. Затем еще один генерал Вальдемар Скшипчак, словно принявший эстафету от коллеги Анджейчака, пригрозил захватить Калининград, если разгорится конфликт между Российской Федерацией и НАТО.Похоже, у авторов Do Rzeczy эти эскапады генералитета Войска Польского вызвали, если не панический страх, то явное беспокойство. В статье они ненавязчиво напомнили экстравагантным генералам, что совсем недавно - в сентябре - Россия изменила свои доктринальные документы, регламентирующие применение ядерного оружия, и в полном соответствии с принятыми изменениями может в ответ на продемонстрированные угрозы нанести по Польше ни много ни мало ядерный удар."Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия", — не без оснований утверждается в статье.При этом авторы, опять же ненавязчиво, отметили, что слова несдержанных на язык генералов будут восприняты не в качестве какого-то частного экспертного мнения, а как позиция польской военной и политической элиты - ведь разговорчивые генералы в недавнем прошлом были высокопоставленными офицерами. Так что, угрожая России, они подвергают риску не только свои жизни, но жизни всех поляков."Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток", — заключают авторы статьи.
https://1prime.ru/20241021/polsha-852306017.html
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польша, россия
Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России
Do Rzeczy: угрозы напасть на Калининград и Санкт-Петербург спровоцируют ответ РФ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ.
Польские генералы выступили с угрозами атаковать Калининград или Санкт-Петербург - Российская Федерация может дать серьезный ответ на эти безответственные заявления. О ситуации рассказывается в статье Do Rzeczy
.
Недавно польская пресса распространила заявление экс-главы Генштаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейчака, который выступил с грозным предупреждением, что в случае нападения России на страны Прибалтики Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и нанесет сокрушительные удары по стратегическим объектам в радиусе 300 км. Затем еще один генерал Вальдемар Скшипчак, словно принявший эстафету от коллеги Анджейчака, пригрозил захватить Калининград, если разгорится конфликт между Российской Федерацией и НАТО.
Похоже, у авторов Do Rzeczy эти эскапады генералитета Войска Польского вызвали, если не панический страх, то явное беспокойство. В статье они ненавязчиво напомнили экстравагантным генералам, что совсем недавно - в сентябре - Россия изменила свои доктринальные документы, регламентирующие применение ядерного оружия, и в полном соответствии с принятыми изменениями может в ответ на продемонстрированные угрозы нанести по Польше ни много ни мало ядерный удар.
"Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия", — не без оснований утверждается в статье.
Польша пригрозила России "захватом" Калининградской области
При этом авторы, опять же ненавязчиво, отметили, что слова несдержанных на язык генералов будут восприняты не в качестве какого-то частного экспертного мнения, а как позиция польской военной и политической элиты - ведь разговорчивые генералы в недавнем прошлом были высокопоставленными офицерами. Так что, угрожая России, они подвергают риску не только свои жизни, но жизни всех поляков.
"Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток", — заключают авторы статьи.