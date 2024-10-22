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Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России

Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России - 22.10.2024, ПРАЙМ

Боже, спаси нас. Польша испугалась своих же угроз в адрес России

Польские генералы выступили с угрозами атаковать Калининград или Санкт-Петербург - Российская Федерация может дать серьезный ответ на эти безответственные... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T16:19+0300

2024-10-22T16:19+0300

2024-10-22T16:19+0300

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МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Польские генералы выступили с угрозами атаковать Калининград или Санкт-Петербург - Российская Федерация может дать серьезный ответ на эти безответственные заявления. О ситуации рассказывается в статье Do Rzeczy.Недавно польская пресса распространила заявление экс-главы Генштаба Войска Польского генерала Раймунда Анджейчака, который выступил с грозным предупреждением, что в случае нападения России на страны Прибалтики Польша "нападет непосредственно на Санкт-Петербург" и нанесет сокрушительные удары по стратегическим объектам в радиусе 300 км. Затем еще один генерал Вальдемар Скшипчак, словно принявший эстафету от коллеги Анджейчака, пригрозил захватить Калининград, если разгорится конфликт между Российской Федерацией и НАТО.Похоже, у авторов Do Rzeczy эти эскапады генералитета Войска Польского вызвали, если не панический страх, то явное беспокойство. В статье они ненавязчиво напомнили экстравагантным генералам, что совсем недавно - в сентябре - Россия изменила свои доктринальные документы, регламентирующие применение ядерного оружия, и в полном соответствии с принятыми изменениями может в ответ на продемонстрированные угрозы нанести по Польше ни много ни мало ядерный удар."Не может быть, чтобы генерал об этом не знал. Угрожать ядерному государству атакой конвенциальным вооружением представляется верхом безумия", — не без оснований утверждается в статье.При этом авторы, опять же ненавязчиво, отметили, что слова несдержанных на язык генералов будут восприняты не в качестве какого-то частного экспертного мнения, а как позиция польской военной и политической элиты - ведь разговорчивые генералы в недавнем прошлом были высокопоставленными офицерами. Так что, угрожая России, они подвергают риску не только свои жизни, но жизни всех поляков."Разве у Польши есть ракетные войска, способные нанести удар по Санкт-Петербургу? С таким же успехом этот или любой другой генерал может заявить, что польский флот атакует Крым или отправит свои войска во Владивосток", — заключают авторы статьи.

https://1prime.ru/20241021/polsha-852306017.html

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