https://1prime.ru/20241022/ukraina-852320575.html

"Станет финалом". В ГД предупредили Киев о последствиях предложения Франции

"Станет финалом". В ГД предупредили Киев о последствиях предложения Франции - 22.10.2024, ПРАЙМ

"Станет финалом". В ГД предупредили Киев о последствиях предложения Франции

Предложение министра обороны Франции о размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет финалом для Украины. Такое мнение выразил депутат... | 22.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-22T11:28+0300

2024-10-22T11:28+0300

2024-10-22T11:28+0300

политика

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Предложение министра обороны Франции о размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет финалом для Украины. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы Михаил Шеремет."Озвученный план "победы" украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своём бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности", - отметил парламентарий.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее предложил план "победы", который включает прекращение занятых территорий, неделимость Украины, выход из СНГ и НАТО, проведение референдума о статусе Крыма и другие меры.Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считают этот план несостоятельным и подталкивающим к прямому конфликту с Россией. Песков утверждает, что Киеву нужно осознать бесперспективность проводимой им политики и причины своего конфликта с Россией.

https://1prime.ru/20241022/putin-852314717.html

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франция, украина, госдума